Эффективный способ уснуть за 5 минут: боремся с бессонницей

Эффективный способ уснуть за 5 минут: боремся с бессонницей

Многие люди после трудного изматывающего дня уверены, что заснут, едва их голова коснется подушки. Однако в большинстве случаев этого не происходит, поскольку от сильного переутомления организм не может "остановиться" и продолжает бодрствовать, сообщает Clutch.

Чтобы не иметь в будущем проблем со сном рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • старайтесь засыпать и просыпаться в приблизительно одно и то же время;
  • не употребляйте напитки, содержащие кофеин, за несколько часов до сна;
  • делайте утреннюю зарядку;
  • проветривайте спальню перед сном;
  • желательно отказаться от дневного сна.


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