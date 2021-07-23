Эффективный способ уснуть за 5 минут: боремся с бессонницей
Многие люди после трудного изматывающего дня уверены, что заснут, едва их голова коснется подушки. Однако в большинстве случаев этого не происходит, поскольку от сильного переутомления организм не может "остановиться" и продолжает бодрствовать, сообщает Clutch.
Чтобы не иметь в будущем проблем со сном рекомендуется придерживаться следующих правил:
- старайтесь засыпать и просыпаться в приблизительно одно и то же время;
- не употребляйте напитки, содержащие кофеин, за несколько часов до сна;
- делайте утреннюю зарядку;
- проветривайте спальню перед сном;
- желательно отказаться от дневного сна.