Какие позы из йоги практиковать по утрам

Какие позы из йоги практиковать по утрам

Все мы хотим иметь здоровое тело, но не все хотят прилагать для этого усилия. Многие отговариваются старыми травмами и нехваткой времени. Однако делать йогу утром просто необходимо. Особенно если есть застарелые проблемы. Утренняя йога поможет избавиться от болей и получить живительный заряд энергии на весь день, сообщает FB.

Почему йога по утрам необходима

Неопытный человек при слове "йога" представляет себе сложную конструкцию из переплетенных ног и рук совершенно фантастического характера. На самом деле многие асаны невероятно просты и доступны даже для человека, который прогуливал физкультуру в школе.

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Утренняя активность позволяет разогнать кровь, повысить тонус мышц и дает заряд энергии. Некоторые сеансы можно выполнить прямо в кровати, не покидая ее пределов.

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Работа на перспективу

Йога прекрасна тем, что в долгосрочной перспективе вы непременно замечаете разницу. Если в первый день вам не хочется выполнять упражнения и кажется, что ничего не получается, то уже через месяц, занимаясь прямо в кровати около 10 минут, вы почувствуете, насколько легче вам стало вставать и сколько прибавилось энергии.

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Прямо в кровати

Сидя в кровати, примите позу "простой поворот". Удерживайте тело в таком положении от 30 до 60 секунд (на каждую сторону). Эта поза позволяет разогреть ваши тазобедренные суставы, снять напряжение в пояснице и улучшить циркуляцию энергии.

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Постарайтесь в этой позе обратить внимание на мышцы тазового дна. "Мост" - чудесная асана, которая позволяет укрепить женские мышцы без лишней нагрузки. В этой позе вытягиваются мышцы передней поверхности бедра, и она невероятно полезна при регулярных болях в спине.

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Поднимите ноги вверх и подержите так примерно полминуты. Затем возьмите себя за большие пальцы ног и оставайтесь в этой позе около минуты. Таким образом вы мягко растягиваете заднюю поверхность бедра, укрепляете коленные связки, усиливаете циркуляцию крови в ногах (что очень полезно при варикозе). Мягко стимулируете кишечник, побуждая его к активности.

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Перевернитесь на живот, подтяните колени к груди, а руки вытяните вперед - это "поза ребенка". Она уникальна тем, что позволяет мягко вытянуть шею и плечевой отдел позвоночника, которые часто бывают напряжены во время сна. Если вы продвинутый йог или у вас хорошая растяжка, попробуйте более сложный вариант позы с вытянутыми вверх руками.

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Завершите свою утреннюю разминку, просто полежав на спине в расслабленной позе. Важно в этот момент очистить разум и просто глубоко подышать, чувствуя, как энергия нового дня наполняет тело.

Елена Сергеевна

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