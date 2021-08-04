Какие позы из йоги практиковать по утрам

Все мы хотим иметь здоровое тело, но не все хотят прилагать для этого усилия. Многие отговариваются старыми травмами и нехваткой времени. Однако делать йогу утром просто необходимо. Особенно если есть застарелые проблемы. Утренняя йога поможет избавиться от болей и получить живительный заряд энергии на весь день, сообщает FB.

Почему йога по утрам необходима

Неопытный человек при слове "йога" представляет себе сложную конструкцию из переплетенных ног и рук совершенно фантастического характера. На самом деле многие асаны невероятно просты и доступны даже для человека, который прогуливал физкультуру в школе.

Утренняя активность позволяет разогнать кровь, повысить тонус мышц и дает заряд энергии. Некоторые сеансы можно выполнить прямо в кровати, не покидая ее пределов.

Работа на перспективу

Йога прекрасна тем, что в долгосрочной перспективе вы непременно замечаете разницу. Если в первый день вам не хочется выполнять упражнения и кажется, что ничего не получается, то уже через месяц, занимаясь прямо в кровати около 10 минут, вы почувствуете, насколько легче вам стало вставать и сколько прибавилось энергии.

Прямо в кровати

Сидя в кровати, примите позу "простой поворот". Удерживайте тело в таком положении от 30 до 60 секунд (на каждую сторону). Эта поза позволяет разогреть ваши тазобедренные суставы, снять напряжение в пояснице и улучшить циркуляцию энергии.

Постарайтесь в этой позе обратить внимание на мышцы тазового дна. "Мост" - чудесная асана, которая позволяет укрепить женские мышцы без лишней нагрузки. В этой позе вытягиваются мышцы передней поверхности бедра, и она невероятно полезна при регулярных болях в спине.

Поднимите ноги вверх и подержите так примерно полминуты. Затем возьмите себя за большие пальцы ног и оставайтесь в этой позе около минуты. Таким образом вы мягко растягиваете заднюю поверхность бедра, укрепляете коленные связки, усиливаете циркуляцию крови в ногах (что очень полезно при варикозе). Мягко стимулируете кишечник, побуждая его к активности.

Перевернитесь на живот, подтяните колени к груди, а руки вытяните вперед - это "поза ребенка". Она уникальна тем, что позволяет мягко вытянуть шею и плечевой отдел позвоночника, которые часто бывают напряжены во время сна. Если вы продвинутый йог или у вас хорошая растяжка, попробуйте более сложный вариант позы с вытянутыми вверх руками.

Завершите свою утреннюю разминку, просто полежав на спине в расслабленной позе. Важно в этот момент очистить разум и просто глубоко подышать, чувствуя, как энергия нового дня наполняет тело.

Елена Сергеевна