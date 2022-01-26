Как можно укротить тревогу и успокоить мысли

Тревожность сопровождается крутящимися мыслями о будущем. Как можно стабилизировать эмоциональное состояние? Какими способами помочь себе перейти от тревожности к спокойному, уравновешенному состоянию, сообщает b17.ru.

Отвечайте себе на вопрос: Эти мысли когда-нибудь помогали решить проблему? Нет. А как они влияют на меня? Если усиливают тревожность, истощают нервную систему, не дают полноценно спать, отдыхать и невозможно расслабиться, то усталость накапливается. Как только осознаете, что мысли опять крутятся, отставляйте их в сторону и переключайтесь на свои телесные ощущения. Внимательно их изучите и начинайте корректировать то, что создает дискомфорт, относясь к телу с любовью и теплом. Если опять соскальзываете на мысленную жвачку, спокойно возвращайте свое внимание к телу.

Такие способы ухода от тревожащих мыслей не значат избегания проблем. Просто всему свое время. Можно посвятить день тому, чтобы обнаружить основные темы роящихся мыслей, вывести их на чистую воду. Для этого держите рядом с собой лист бумаги и записывайте в течение дня те мысли, которые удалось ухватить.

Рассортируйте их на рациональные, т.е. имеющие под собой реальное основание и иррациональные, возникающие без видимой причины. Рациональные тревожные мысли делятся на имеющие решение и не имеющие очевидного решения. Решаемые дела можно выписать в столбик и напротив каждого написать возможные варианты решения проблемы, а также сроки. Определенность снимает тревожность. Чтобы уменьшить груду дел и установить очередность, хорошо помогает матрица Эйзенхауэра.

Повесьте список решаемых дел в зоне видимости, и как только придут мысли о них, смотрите свой список: Вы уже все продумали. Если потребуется, можно еще выделить время на размышление о делах. Важно, чтобы оно было определено вами и ограничено.