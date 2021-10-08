Цифровое слабоумие у детей: как предотвратить беду

Цифровое слабоумие – новый «синдром», который угрожает детям, чьи родители перекладывают ответственность за воспитание на всевозможные гаджеты. Чтобы избежать этого расстройства, существует единственная профилактическая мера: как можно позже знакомить ребенка с современными техническими достижениями, сообщает Креатив.

В 2007 году в Южной Корее психологи начали описывать новое ментальное расстройство, которое встречалось только у детей. Заключалось оно в сочетании эмоциональной нестабильности, отсутствия воображения и чувства юмора, плохой памяти и некоторых других когнитивных нарушениях. Патологию назвали «цифровым слабоумием». Неудивительно, что впервые оно было описано именно в Южной Корее, где дети буквально рождаются с гаджетами в руках. Что же такое цифровое слабоумие, и можно ли защитить от него своего ребенка?

Причины цифрового слабоумия

Новое поколение растет сейчас в иных условиях, нежели родители и, тем более, дедушки и бабушки. Дети окружены всевозможными гаджетами, пользуются ими практически с младенческого возраста и привыкают, что это очень удобно. Любую информацию можно найти в считанные секунды. Не надо записывать конспекты и скучные упражнения, ведь куда проще всё печатать на планшете или компьютере. Он может и слова подсказать, и исправить сделанные ошибки. Даже запоминать направление движения больше не требуется – навигатор приведет в нужную точку. Вроде бы, жизнь стала гораздо проще и удобнее. Но у любой медали есть две стороны…

Когда-то дети развивались, изучая реальный мир, как бы странно теперь это ни звучало. Всевозможные кубики и пирамидки, рисование карандашами, красками и фломастерами, книги, которые можно листать и рассматривать, походы в лес, игры с природными материалами… Ребенок ведь не просто смотрит на предметы, которые его окружают, он изучает их, осязает, ощущает запахи и порой даже вкусы, учится строить причинно-следственные связи.

Гаджеты предлагают только визуальную информацию, при этом приложение выстраивает за ребенка причинно-следственные связи, не предлагая ему никаких альтернативных вариантов. И это негативно влияет на мышление современных детей.

Цифровое слабоумие (или псевдодебильность) имеет следующие симптомы:

Неспособность в течение длительного времени сосредотачиваться на решении одной задачи. Эмоциональная нестабильность – если быстро не удается достичь цели, у детей возникает мощная фрустрация, способная привести к нервному срыву и даже к депрессии. Проблемы с построением причинно-следственных связей между явлениями. Снижение критичности, отсутствие чувства юмора и способности видеть противоречия в информации. Снижение способности к запоминанию новой информации. Если раньше люди могли удерживать в памяти одновременно до 9 различных элементов, то сейчас это количество снизилось до 4-5, а порой и меньше. Гаджеты «помнят» за детей, поэтому они не испытывают потребности тренировать свою память.

Не перекладывать воспитание на гаджеты

Информационная революция уже свершилась. Отменить этот факт не в силах никто. И молодое поколение обязательно будет пользоваться гаджетами, которые действительно делают жизнь проще и удобнее. Однако нельзя допускать, чтобы они заменяли детям реальный мир.

Родителям, которые не хотят, чтобы у их ребенка сформировалось цифровое слабоумие (а вместе с ним и зависимость от гаджетов), следует, прежде всего, дозировать время, которое он проводит за планшетом, ноутбуком или смартфоном. В первые три года жизни следует вовсе не позволять малышу играть с гаджетами, как бы он об этом ни просил. Конечно, это удобно – отвлечь его яркими картинками, чтобы немного отдохнуть. Но отнять такую увлекательную игрушку будет нелегко, и порой мамы и папы просто смиряются с тем, что ребенок проводит целые дни в компании электронного друга. Чем это заканчивается? Цифровым слабоумием и отсутствием важных психологических качеств в будущем, что обязательно скажется на учебных успехах и социализации растущего человека.