Зачем для здоровья нужно есть сало

Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что этот продукт обязательно нужно кушать как женщинам, так и мужчинам. Дело в том, что сало содержит в своем составе ценную кислоту — арахидоновую, сообщает Men's Life.

Она несет огромную пользу организму. Эта полинасыщенная жирная кислота выводит из крови избыток холестерина, улучшая ее состав, благоприятно действует на деятельность почек, улучшает работу сердечной мышцы и головного мозга. Арахидоновая кислота также оказывает влияние на репродуктивную функцию организма и построение гормонов.

Кроме того, в сале присутствуют такие кислоты, как:

стеариновая;

линоленовая;

линолевая;

олеиновая;

пальмитиновая.

Также, в сале есть лецитин, который крайне благотворно воздействует на клеточные мембраны и сосуды.

Однако, чтобы сало действительно принесло пользу, следует знать, какое количество допустимо. Древние люди говорили: «В капле — лекарство, в ложке — яд». Это значит, что нужно знать норму употребления жирного продукта.

Диетолог Маргарита Королева сообщила, что лучше всего сало кушать в первой половине дня - так жидкость в организме не будет задерживаться, не возникнет отеков.

Для получения пользы от сала достаточно съедать от 50 до 100 грамм в сутки. В зимний период его можно употреблять каждый день, ведь это отличная профилактика от простуды. Но лучше всего кушать продукт соленый, а не маринованный или копченый, тем более — не жаренный. Для лучшего усвоения съедайте его с хрустящим хлебцом.