Зачем для здоровья нужно есть сало
Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала о том, что этот продукт обязательно нужно кушать как женщинам, так и мужчинам. Дело в том, что сало содержит в своем составе ценную кислоту — арахидоновую, сообщает Men's Life.
Она несет огромную пользу организму. Эта полинасыщенная жирная кислота выводит из крови избыток холестерина, улучшая ее состав, благоприятно действует на деятельность почек, улучшает работу сердечной мышцы и головного мозга. Арахидоновая кислота также оказывает влияние на репродуктивную функцию организма и построение гормонов.
Кроме того, в сале присутствуют такие кислоты, как:
- стеариновая;
- линоленовая;
- линолевая;
- олеиновая;
- пальмитиновая.
Также, в сале есть лецитин, который крайне благотворно воздействует на клеточные мембраны и сосуды.
Однако, чтобы сало действительно принесло пользу, следует знать, какое количество допустимо. Древние люди говорили: «В капле — лекарство, в ложке — яд». Это значит, что нужно знать норму употребления жирного продукта.
Диетолог Маргарита Королева сообщила, что лучше всего сало кушать в первой половине дня - так жидкость в организме не будет задерживаться, не возникнет отеков.
Для получения пользы от сала достаточно съедать от 50 до 100 грамм в сутки. В зимний период его можно употреблять каждый день, ведь это отличная профилактика от простуды. Но лучше всего кушать продукт соленый, а не маринованный или копченый, тем более — не жаренный. Для лучшего усвоения съедайте его с хрустящим хлебцом.