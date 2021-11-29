Что помогает решить проблему семейных скандалов

Ни одна пара не обходится без выяснения отношений и ссор. Но важной составляющей здоровых отношений является умение искать компромисс. Как отличить взаимную уступку от давления более сильного партнера и можно ли закончить ссору без компромисса, рассказала психолог Екатерина Клюшниченко, сообщает УНИАН.

Помогает ли компромисс решить проблему семейных скандалов?

Компромис - это решение, которое принимают обе стороны в конфликте или какой-то спорной ситуации, когда удовлетворена лишь часть требований. Это можно назвать «взаимной уступкой». Когда каждая из сторон не удовлетворяет в полной мере свои желания и требования. Но это не про постоянные уступки, когда тот, кто авторитетнее в отношениях, давит на другого. Нет! Это про обоюдное согласие.

Умение договариваться - залог долгих и крепких отношений. Каждый человек рос, жил и воспитывался в разных условиях, общался с разными людьми и нормально, что чьи-то взгляды могут отличаться от ваших.

Компромисс - это обоюдное решение и это не про жертвенность, это про мудрость! Когда пара сталкивается с трудностями и решает их мудро, уважая при этом друг друга, видя ценности своего партнера и не обесценивая их, то такие отношения всегда переходят на новый, более качественный, осознанный уровень.

Но, согласитесь, что существуют люди, которые категорически не хотят идти на компромисс. Почему так происходит?

Причин может быть множество. Тут следует задать вопрос себе: «Что я делаю в отношениях, где со мной не считаются?». Слушать и слышать друг друга невероятно важно в любых отношениях, иначе эти отношения приобретают уже нездоровый характер. Причем, тут речь идет не только про пару, а про отношения со всеми людьми.

Как не потерять себя в данной ситуации?

У каждого человека есть свои собственные потребности, ценности и ориентиры. Чтобы не потерять себя, очень важно для начала знать, что человеку важно и как он видит себя в отношениях. Если это здоровые отношения, то и потерять себя в них достаточно сложно, ведь оба партнера уважают друг друга и смотрят в одном направлении. Умение находить компромисс - важная составляющая любых здоровых взаимоотношений.

Так и спрашивать партнера: «Как ты видишь решение данной ситуации, чтобы комфортно было нам двоим?».

Часто люди забывают о том, что можно просто спросить, поговорить или же попросить. Если для вас есть принципиально важные вещи и вы умеете говорить, договариваться с партнером, то он может и пойти на уступки, зная ваше отношение к данной ситуации. Тогда и компромисс не будет нужен. Если же накал эмоций сильный, необходим тайм-аут, чтобы остыть и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Предложение поговорить об этом в другой день - лучший выход из ситуации, когда сложно сдержать эмоции и резкие выражения.

В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации, - психолог.

В каких ситуациях категорически нельзя идти на компромисс?

Когда вам приходится жертвовать своими ценностями. Но, опять же, если мы говорим о здоровых отношениях, то там такого не должно быть. А если ситуация иная, важно помнить, что компромисс не должен унижать вас, обесценивать вас и ваши жизненные ценности, ограничивать вашу свободу, угрожать вашей безопастности (физическому и психологическому здоровью).

Секрет или как правильно ссориться, чтобы отношения не разорвались.

Нужно уважать друг друга. Не переходить на ругательства, не унижать. В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации.

Диана Могилевич