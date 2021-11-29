Пять простых упражнений для устранения утренней усталости и боли

Утренняя боль и скованность могут вызывать ощущение, будто вы просыпаетесь полностью разбитым и лишенным сил. А ведь вы только встали с постели, и должны чувствовать себя бодрым и отдохнувшим. К сожалению, так бывает не всегда, и часто многие люди ощущают усталость после пробуждения и боль в отдельных частях тела, сообщает Greatpicture.

Если у вас происходит так же, то мы хотим предложить вам выход из положения. С помощью некоторых простых упражнений ваше тело будет чувствовать себя более заряженным энергией на предстоящий день.

Йога, пилатес и растяжка – отличные способы восстановить силы после спокойного ночного сна. Каждое утро по 15 минут – это все, что вам нужно, чтобы чувствовать себя готовым к новому дню. Вот пять простых упражнений, которые помогут вам начать. И не беспокойтесь, если вы в этом новичок, начинайте с малого, а затем у вас все войдет в привычку.

5 простых упражнений для устранения утренней усталости и боли

Растяжка от колен до груди

Лягте на пол, согнув ноги. Поднимите одно колено к груди и удерживайте его в этом положении не менее 10 секунд. Вы должны почувствовать растяжение бедер и живота. Повторите то же самое с другим коленом. И не забывайте правильно дышать.

Твист для тела

Лягте на пол на спину, поднимите правое колено к груди. Задержитесь в этом положении на пару секунд. Продолжайте удерживать колено, и плавно поверните тело в левую сторону, образуя треугольник с телом и коленом.

Вытяните свободную руку и удерживайте ее не менее 10 секунд. Вы должны почувствовать растяжение в пояснице и позвоночнике. Повторите то же самое с другой ногой. Во время упражнения следите за своим дыханием и не делайте резких движений.

Растяжка шеи

Для начала сделайте легкую разминку для шеи – это важно, чтобы не потянуть мышцы при выполнении растяжки. Выполните аккуратные круговые движения головой в правую, а затем в левую сторону. По 10-15 раз в каждую. Прекрасно, теперь можно начать выполнение растяжки. Осторожно отведите голову набок. Вторую руку заведите за спину и потяните плечо вниз. Вы должны почувствовать растяжение в шее и плечах, но будьте осторожны, чтобы не тянуть слишком сильно. Оставайтесь в этом положении около 30 секунд. Повторите то же самое с другой стороной.

Растяжка плеч

Поднимите одну руку вверх над головой. Согните руку вниз так, чтобы она коснулась верхней части позвоночника. Другой рукой возьмитесь за локоть согнутой руки и немного надавите на него, чтобы согнутая рука слегка опустилась вниз. Только не переусердствуйте. Оставайтесь в этом положении 30 секунд. Повторите то же самое с другой стороной.

Упражнение «Кошка/Корова»

Эти упражнения нормализуют деятельность гормональной системы у женщин, и будут очень полезны.

Встаньте на четвереньки, расположив руки на полу перед собой. Опустите голову и плечи вниз, а спину выгните дугой (как кошка), словно образуя спиной U-образную форму. Удерживайте такое положение не менее 10 секунд.

Затем прогните спину, голову держите прямо, шея немного напряжена и словно тянется вверх, так, как когда корова мычит. Задержитесь не менее 10 секунд. Повторите несколько раз.