Что такое депрессия у подростков и ее виды

Депрессия – это психическое заболевание, которому подвержены не только взрослые, но и дети. По каким признакам можно заподозрить это состояние у детей младшего возраста и подростков, какие симптомы о нем свидетельствуют, а также о принципах и составляющих лечения, пойдет речь далее, сообщает Креатив.

Что такое депрессия у подростков

Депрессия у детей и подростков является серьезным психическим расстройством, влияющим на развитие в нескольких областях с тенденцией к рецидивам и хроническому развитию во взрослом возрасте. Депрессия у подростков часто возникает при других психических расстройствах. Как и у взрослых, она отличается от депрессивного эпизода.

Дети выражают грусть немного иначе, чем взрослые. Это особенно верно в отношении детей младшего возраста. В целом, дети выражают грусть менее четко на словах по сравнению со взрослыми. Депрессия у детей и подростков также бывает выражением других проблем (таких, как отсутствие заботы). Маниакально-депрессивное расстройство появится в подростковом возрасте и характеризуется поочередно пониженными (депрессия) и повышенными (маниакальными) расстройствами настроения.

Виды депрессии у подростков

Виды рецидивирующего депрессивного расстройства и стойкого расстройства настроения.

Депрессивный эпизод бывает:

Легким.

Умеренным.

Тяжелым.

Без психотических симптомов.

Эпизод должен длиться не менее 14 дней с нарушением функционирования. Депрессия возникает в эпизодах и часто повторяется. В самых тяжелых случаях возникают психотические симптомы.

Депрессивные расстройства встречаются так же часто (2%) среди мальчиков и девочек до наступления половой зрелости, но с 14 лет заболеваемость среди девочек увеличивается. У подростков – мальчиков заболеваемость составляет 4–8 процентов, по крайней мере, в 2 раза выше, чем у девочек. Заболеваемость в течение жизни составляет 20 процентов в возрасте 18 лет.

Заболеваемость маниакально-депрессивным расстройством плохо изучена у детей.

Ее можно заподозрить по типичным признакам и симптомам. Из-за неспособности детей выразить себя и свое настроение словами и их менее детального способа реагирования, депрессия проявляется по-разному в разных возрастах.

Признаки и симптомы

Выявить депрессивное состояние у детей и подростков можно по характерным признакам и симптомам:

Задержка увеличения веса.

Психомоторная задержка развития. Ребенок достигает различных стадий развития (контроль над головой, царапание, развитие захвата пальцев и т. д.) на более поздней стадии, чем ожидалось.

Отсутствие интереса к окружению.

Отсутствие общения.

Проблемы с едой и / или сном.

Признаки у младенцев:

Эмоциональные нарушения.

Увеличение агрессивности.

Увеличение пассивности.

Нестабильность и беспокойство.

Гиперактивность.

Изоляция и отрешенность.

Различные телесные расстройства, такие как боль в животе.

Дети старшего возраста:

Серьезные поведенческие проблемы (воровство, отказ посещать школу и общаться со сверстниками).

Плохая успеваемость в учебном учреждении.

Лишение себя удовольствий, типичных для сверстников.

Для подростков и молодежи:

Чрезмерная возбудимость.

Злоупотребление психотропными веществами: наркотики, алкоголь.

Гиперактивность .

. Проблемы со сном (его либо слишком много, либо слишком мало.

Симптомы, похожие на растущую депрессию.

Другие типичные признаки депрессии:

Уныние и отсутствие желания, радости и инициативы.

Негативные мысли о себе с чувством бесполезности, отсутствия любви, вины.

Усталость, потеря энергии, аппетита (возможно, потеря веса), трудности со сном.

Мысли о смерти и мысли о самоубийстве (у двух третей людей с диагностированной депрессией).

Депрессия у детей всех возрастов может проявляться и другими симптомами:

Беспокойство.

Обсессивно-компульсивные симптомы (одержимость или действия);

симптомы (одержимость или действия); Трудности с концентрацией внимания.

Отказ от общения и посещения школы.

Раздражительность, гиперактивность.

Гнев, телесные недуги (особенно боль в голове или животе),

Развитие психосоматических заболеваний.

Прогноз

Исследования показывают, что дети и подростки получают пользу от регулярных тренировок и практик против депрессии или тревоги. Вероятно, эффект от регулярных физических нагрузок, по крайней мере, так же хорош, как любой эффект от лекарств. Рекомендация эквивалентна примерно 45 минутам физической активности три раза в неделю.

Многие люди выздоравливают от своего первого депрессивного эпизода и не подвержены рецидивам. Через год 75 процентов избавляются от депрессии. Через два года 90 процентов остаются без депрессии.

Вероятность рецидива

Тяжелая депрессия в детском и подростковом возрасте имеет тенденцию повторяться. Если первый депрессивный эпизод наступает в раннем подростковом периоде, существует повышенный риск рецидива. Другими факторами, значимыми для рецидива, являются явная наследственная заболеваемость, депрессия у одного или обоих родителей, алкоголизм или токсикомания.