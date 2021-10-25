Секреты дизайна кухни площадью 10 кв.м

Дизайн кухни с площадью 10 кв.м. порой представляется трудной задачей. Насыщение пространства различными зонами приводит к тесноте, а обилие предметов мебели делает кухню неуютной и загроможденной, сообщает Дела домашние.

При наличии площади в 10 кв.м. планировка кухни может быть какой угодно. Многое зависит от формы помещения, от того, имеются ли выступы, вроде шахты, ниш и других неровностей стен. В этом случае придется более внимательно подбирать предметы мебели.

Освободите вход. Мебель, расположенная сразу возле входа, создает ощущение тесноты, даже если ваша кухня будет оформлена в минималистическом стиле. Подробнее в видеоролике.