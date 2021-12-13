Почему постоянно холодные ноги и руки: причины

Если вы часто замечаете, что у вас холодные руки или ноги, то этот факт может вызывать беспокойство, которое довольно часто бывает обоснованным. Когда холодные руки и ноги – это норма?

Ощущение холода в руках и ногах может быть связано с понижением температуры вокруг. И это будет абсолютно нормальной реакцией организма: так тело защищает жизненно важные органы от внешних воздействий. В конечностях таких органов нет, и для экономии тепла сосуды сужаются в эти ткани поступает меньше крови. В результате температура здесь падает, и человек чувствует холод. Это ощущение проходит, когда организм оказывается в комфортной среде – сосуды снова расширяются, наполняются кровью, и конечности согреваются, сообщает Здоровьесберегающий канал.

В данном видео подробно разберемся в причинах почему постоянно холодные ноги и руки.