О влиянии антидепрессантов на суставы

Представители науки из США считают, что антидепрессанты облегчают состояние пациентов с остеоартритом. Лекарственные средства останавливают деструктивные процессы в хрящевых тканях, а также частично улучшают состояние, сообщает Men's Life.

Остеоартрит – распространенное заболевание суставов. На сегодняшний день терапии с гарантированным излечением не существует. Как правило, медики назначают пациентам противовоспалительные препараты для уменьшения симптомов. Однако новое исследование показало положительные результаты, так как препараты частично способствовали излечению.

Положительная тенденция связана с тем, что антидепрессант замедляет деструктивный процесс в хрящах благодаря захвату серотонина.

Ученые рассчитывают, что проведенное исследование поможет в разработке эффективного метода лечения остеоартрита.