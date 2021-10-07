Почему при похудении необходимы хром и цинк

Здоровье и долголетие человека больше, чем наполовину зависят от его образа жизни, поэтому многие люди обеспокоены своим весом и стараются его нормализовать. Для одних, убрать излишки и постоянно поддерживать идеальную массу совсем не сложно. А другие, с трудом похудев, через некоторое время набирают еще больше, не справившись с тягой к сладостям, сообщает Econet.

Иногда, причиной «срывов» становится слабая воля. Но часто, во время продолжительной диеты, худеющему просто не хватает необходимых для организма веществ. Этот дефицит провоцирует и повышенную тягу к простым углеводам, резкие колебания глюкозы в крови, головную боль и перепады давления, быструю усталость при физической активности.

Хром для похудения

Микроэлемент хром принимает участие во многих процессах в организме, в том числе, в регулировании обмена веществ. Он способствует усвоению глюкозы клетками, при этом, усиливая резистентность к инсулину. При достаточном уровне хрома, поступающие с пищей углеводы не откладываются в жир, а используются в качестве основного источника энергии. Недостаток элемента заставляет организм откладывать жировые накопления и постоянно требовать все больше «сладенького».

Если вы замечаете за собой непреодолимое желание сладкого, привычку «заедать» стресс шоколадкой или пирожным, подумайте, достаточно ли вы употребляете продуктов, насыщенных хромом. Это особенно важно, если вы придерживаетесь какой-либо системы питания. Источниками хрома являются морепродукты, говяжье и птичье мясо, особенно много его содержится в тыквенных семечках.

Цинк для похудения

Этот минерал выполняет в организме ряд важных функций, принимает участие в регулировании баланса гормонов, снижает уровень глюкозы в крови. Цинк повышает выносливость, поэтому без этого минерала, очень сложно выдерживать физические нагрузки, необходимые для похудения и поддержания веса. Дефицит цинка провоцирует нарушение обменных процессов, угнетает иммунитет.

Цинк содержится в говядине, яичных желтках, дрожжах, тыквенных семечках, муке из пшеницы грубого помола.

Все необходимые продукты, богатые цинком и хромом, разрешены в большинстве диет. Вам необходимо включить их в свое питание, это поможет избежать дефицита нужных организму веществ и неприятных срывов.