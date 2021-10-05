Что происходит с телом, когда в квартире сухой воздух

Проблеме сухого воздуха в наших домах уделяется непростительно мало внимания. Сухой воздух в квартире c началом отопительного сезона в наших квартирах становится сухим из-за нагревания – фактически его сушат наши батареи. А ведь это одна из главных причин, по которым мы простужаемся и подхватываем вирусы в холодное время года, сообщает Infoniac.

Всё дело в прямой зависимости влагоёмкости воздуха от его температуры. При падении температуры влагоёмкость воздуха снижается, а лишний пар конденсируется. Именно поэтому по утрам выпадает роса. Но при нагревании воздуха от батарей происходит обратный процесс – его влагоёмкость повышается, поэтому он становится сухим.

В этом видео мы расскажем, как сухой воздух в помещении вызывает болезни, ухудшает внешний вид, а также расскажем, как правильно увлажнять воздух, и в каких случаях увлажнитель может заставить вас дышать вредными парами.