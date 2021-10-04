Фокачча, чиабатта и гриссини: разбираемся в итальянском хлебе

Итальянский хлеб. Сказать, что в этой стране к нему относятся с почтением, – не сказать ничего. Его видов там почти столько же, сколько и видов пасты. Хлеб в Италии едят всегда и не выбирают по полезности, как часто бывает у нас, сообщает Сегодня.

Интересно, что в каждом регионе пекут исключительно свой хлеб. И едят, соответственно, по-своему. Ниже собраны рецепты домашних фокаччи, чиабатты и гриссини. Попробуйте и вы свежеиспеченный итальянский хлеб.

Гриссини

Пьемонт. Северо-запад Италии. Именно здесь родились хрустящие хлебные палочки – гриссини. Есть даже красивая легенда: впервые гриссини испекли в ХІХ веке. Король Виктор Эммануил ІІ попросил пекарей приготовить особый хлеб для своего сына: мальчик страдал пищевыми расстройствами. Говорят, что недуг после гриссини ушел.

Как едят гриссини в Италии?

Прежде всего в качестве закуски. Хрустящие хлебные палочки подают во многих кафе и у нас. Иногда на гриссини наматывают ветчину, окуная в песто. Иногда, если хлебные палочки не соленые, их едят с джемом или шоколадной пастой.

Ингредиенты

170 г муки

120 мл кефира

3 г сухих дрожжей

0,5 ч. л. сахара

0,5 ч. л. соли

60 г сыра

Способ приготовления

Смешать теплый кефир, дрожжи, сахар, соль и убрать в теплое место на 15 минут. Просеять муку и добавить к жидким компонентам. Вымешать и оставить на 40 минут в теплом месте. Натереть сыр на мелкой терке. Когда тесто подойдет, добавить сыр. Готовое тесто разделить на равные части, сформировать палочки. Разогреть духовку до 200 градусов, выпекать 15 минут.

Чиабатта

Пригород Венеции, север Италии. Здесь появился, вероятно, самый известный итальянский хлеб. Отличается хрустящей корочкой и огромными дырами в мякише. Интересно, что отцом чиабатты является Арнальдо Каваллари – бывший спортсмен, который увлекся пекарством. После знакомства с французским поваром Раймондом Калвелем он узнал, что в выпечку нужно добавлять много воды, чтобы хлеб был воздушным. Так и родилась чиабатта, в 70-е годы ХХ века.

С чем едят чиабатту в Италии?

Со всем. С супами, овощными салатами, сыром и вином.

Ингредиенты

370 мл воды

450 г муки

1,5 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

3 г сухих дрожжей

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. сушеного лука

Добавки

Семечки кунжута, тыквы, льна

Нарезанные оливки

Жаренный лук

Способ приготовления

В теплой воде растворить дрожжи, добавить соль, сахар, муку, сушеный лук и замесить тесто. Накрыть форму с тестом пищевой пленкой и оставить на 12-15 часов. Вымешать тесто 2-3 минуты. Всыпать семечки, добавить жареный лук, оливки. Вымешать тесто, сформовать чиабатты. Выложить на пергамент, посыпав его мукой. Учесть, что тесто будет подниматься. Накрыть полотенцем, оставить в тепле на 1 час. Разогреть духовку до 220 градусов, вниз поставить водяную баню, выпекать 40 минут. Дать чиабатте остыть, накрыв сухим полотенцем.

Фокачча с черри и травами

Лигурия, северо-запад Италии. В этом регионе фокаччу любят и считают ее своей, так как появилась она именно на побережье Лигурийского моря. Говорят, что готовили ее бедняки еще во времена Римской империи. Есть еще одно имя фокаччи – "мама пиццы". И если сначала этот хлеб был едой нищих, то потом стал любимым хлебом всех сословий. Видов этого хлеба множество: от фокаччи с помидорами (так любят на Сицилии) до тонких пресных лепешек с прослойкой сыра.

С чем едят фокаччу в Италии?

Фокачча – это не просто хлеб, это практически полноценное блюдо. Если она испечена в виде лепешки с сыром, то едят ее с помидорами и вином. Если присутствуют оливки, помидоры, то с супами. Сладкую фокаччу просто едят.

Ингредиенты

330 г муки

180 мл воды

1 ч. л. сухих дрожжей

1 ч. л. морской соли

1 ч. л. сахара

2 ст. л. оливкового масла

помидоры черри

Способ приготовления