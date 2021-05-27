Какие продукты полезны для ума и памяти человека

Есть такая диета, которая крайне полезна для ума и памяти человека. Она предусматривает добавление некоторых продуктов в свой рацион питания. Это настоящие подпитки для мозга, которые насыщают витаминами, минералами, полезными веществами и антиоксидантами, сообщает Ukr.media.

Мозг человека больше всего любит Омега-3, которая находится в растительных маслах, а также семенах, орехах и рыбе, большей частью. Витамины и полезные вещества также крайне важны для здоровья мозга и хорошей памяти.

Итак, какие продукты следует добавить в свой ежедневный рацион питания:

Семена льна

Семена льна — это один из лучших источников альфа-линоленовой кислоты. Это полезные жиры, которые крайне положительно влияют на здоровье мозга. Они укрепляют память и улучшают работу органа.

Достаточно съедать около 2 столовых ложек семян льна в день. Но лучше их предварительно измельчать в блендере или кофемолке. После измельчения его нужно сразу принять, а не оставлять. Затем семена окисляются и теряют все полезные свойства.

Жирные сорта рыбы

В свой рацион питания для здоровья мозга стоит добавить лосось, тунец, скумбрию, сардины, макрель и другие жирные сорта рыбы. Кроме Омега-3, в этом продукте питания есть еще много фосфора, кальция, белка.

Грецкий орех

Грецкие орехи также богаты Омега-3. Кроме того, здесь содержится еще и щедрая порция витамина Е. Если регулярно употреблять этот микроэлемент, то снижение когнитивных функций значительно замедлится. В день достаточно съедать около 2-3 орешков.

Шпинат

Если хочется сделать салат, то следует обязательно добавить в него шпинат. Всего стакан этого листового овоща содержит достаточно неплохую дозу витамина Е. Мало того, есть еще и фолиевая кислота, которая также полезна для здоровья мозга. Она улучшает память и концентрацию внимания.

Ветчина

Белок очень важен для работы мозга. При этом, в нем должны быть ценные аминокислоты. А содержатся они в мясе. Ветчина содержит в себе не только аминокислоты, но и белок, Омега-3, Омега-6 и другие полезности. Так что не лишним будет сделать себе бутерброд из цельнозернового хлеба и кусочка домашней ветчины.

Травы

Качественные Омега-3 и другие полезности содержатся еще и в травах. Особо следует выделить эстрагон и орегано. В них содержатся полезные жирные кислоты. Орегано и эстрагон значительно улучшают вкус различных блюд и даже салатов.

Свекла

Благодаря полезным веществам в составе, свекла способна улучшать кровообращение в мозге. Здесь много витамина В9, который значительно снижает риск старческого слабоумия. В то же время, каротиноиды в свекле защищают от депрессии, улучшают зрение и усиливают активность мозга.

Цельнозерновые крупы

Без энергии мозг не в состоянии нормально работать. Орган важно поставлять глюкозой, но правильной. А содержится она в цельнозерновых кашах, в которых низкий гликемический индекс. Полезными будут овес, гречка, бурый и дикий рис, а также макароны из твердых сортов пшеницы.

Корица

Корица заставляет мозг активно работать и чувствовать себя хорошо. Белки в составе помогают генерировать нейроны. Даже аромат корицы способен улучшать память и внимание. Так что, не лишним будет добавлять корицу в чашечку кофе.

Семена Чиа

Семена Чиа уже успели завоевать звание Суперфудов, и это не просто так. Дело в том, что при замачивании продукт выделяет гель, который богат важнейшей жирной кислотой Омега-3. Семена Чиа также уменьшают аппетит и помогают контролировать показатели веса. Так что их однозначно стоит добавить в свой рацион питания.