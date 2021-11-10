Восемь ошибок при пользовании микроволновкой

Большинство людей неправильно пользуются микроволновой печью, из-за чего вкус еды оставляет желать лучшего, сообщает Обозреватель.

Во избежание недоразумений издание Insider опросило американских шеф-поваров и составило список ошибок, которые мы чаще всего допускаем при готовке и разогревании еды в микроволновой печи.