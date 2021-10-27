Почему бездельничать иногда полезно: какая лень во благо

Лень полезна, но нужно правильно бить баклуши. Из-за карантина и погодных условий украинцы в последние месяцы действительно стали более ленивыми. Но умеем ли мы лениться с пользой для здоровья? И достаточно ли для этого, скажем, просто лежать на диване? Ответы на эти вопросы дал нейрофизиолог Александр Сторожук, сообщает Сегодня.

Что делать, чтобы расслабиться: опыт звезд

Певица Ирина Федишин

Фотосессии для соцсетей, спорт, рыбалка или прогулки без особых выгод. Певица Ирина Федишин бьет баклуши дома, но с пользой.

"Я, как девушка, если лень не очень сильная, могу нанести маску на лицо, походить дома, маску для волос сделать", – рассказывает певица.

Певец Павло Зибров

Ничего не делать для Павла Зиброва – это перезагрузка и время для вдохновения.

Хореограф Амадор Лопес

А лучший отдых для мозга хореографа – найти себе хобби:

"Займитесь танцем, рукоделием в конце концов".

Как правильно бездельничать, чтобы отдохнул мозг

Учитесь лениться и отдыхать правильно для организма, чтобы мозг также расслаблялся и переключался.

"Лень иметь положительный эффект на организм, если правильно расслабляться", – говорит нейрофизиолог Александр Сторожук.

То есть важно спланировать день ничогонеделанья, скажем, как это делают голландцы. Они откладывают не только все дела, но и смартфоны. Хотя бы на непродолжительное время. И назвали такую разгрузку мозга словом "никсен".

Анна Ковпак