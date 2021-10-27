Почему бездельничать иногда полезно: какая лень во благо
Лень полезна, но нужно правильно бить баклуши. Из-за карантина и погодных условий украинцы в последние месяцы действительно стали более ленивыми. Но умеем ли мы лениться с пользой для здоровья? И достаточно ли для этого, скажем, просто лежать на диване? Ответы на эти вопросы дал нейрофизиолог Александр Сторожук, сообщает Сегодня.
Что делать, чтобы расслабиться: опыт звезд
Певица Ирина Федишин
Фотосессии для соцсетей, спорт, рыбалка или прогулки без особых выгод. Певица Ирина Федишин бьет баклуши дома, но с пользой.
"Я, как девушка, если лень не очень сильная, могу нанести маску на лицо, походить дома, маску для волос сделать", – рассказывает певица.
Певец Павло Зибров
Ничего не делать для Павла Зиброва – это перезагрузка и время для вдохновения.
Хореограф Амадор Лопес
А лучший отдых для мозга хореографа – найти себе хобби:
"Займитесь танцем, рукоделием в конце концов".
Как правильно бездельничать, чтобы отдохнул мозг
Учитесь лениться и отдыхать правильно для организма, чтобы мозг также расслаблялся и переключался.
"Лень иметь положительный эффект на организм, если правильно расслабляться", – говорит нейрофизиолог Александр Сторожук.
То есть важно спланировать день ничогонеделанья, скажем, как это делают голландцы. Они откладывают не только все дела, но и смартфоны. Хотя бы на непродолжительное время. И назвали такую разгрузку мозга словом "никсен".
Анна Ковпак