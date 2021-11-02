Артроз или артрит коленного сустава: отличие и лечение

Артроз и артрит врачи часто путают, предпочитая поставить диагноз артроз, а не артрит. Сегодня, в век МРТ и рентгена, идет гипердиагностика, поэтому врачи и ставят диагноз артроз намного чаще, хотя до артроза бывает еще далеко, сообщает Бубновский.

Более того, официальная медицина предлагает лечить артроз или артрит с помощью уколов в коленный сустав, таким же образом, путем прокола, многие диагностируют артроз или артрит.

Есть упражнения, которые, в принципе, и предназначены для того, чтобы артрит и артроз не прогрессировали. Упражнения помогают снимать отек, эффективны, если у вас артрит или артроз коленного сустава. Об этом заболевании и пойдет речь в сегодняшнем видео.