Чайный гриб: панацея от болезней или хороший маркетинговый ход

Комбуча или чайный гриб – это ферментированный продукт, то есть, как квашенная капуста и кефир, полученный путем брожения. Модно пить комбучу стало около 10 лет. Все благодаря приверженцам зожа, которые считают чайный гриб чуть ли не панацеей от многих болезней. Нутрициолог Яна Легеза рассказала, где здесь правда, а где расчетливый маркетинговый ход, сообщает Сегодня.

Что полезного есть в комбуче?

"Комбучу получают путем брожения. И в этом процессе полезные бактерии "уничтожают" сахар и крахмал, взамен образуя молочную кислоту. Молочная кислота обогащает продукты ферментами, витаминами, омега-3 жирными кислотами и полезными пробиотиками", – говорит Яна Легеза.

Неужели комбуча настолько полезна, что ее можно всем?

Практически всем, у кого есть проблемы с:

Желудочно-кишечным трактом – восстанавливает микрофлору кишечника

Тем, у кого есть проблемы с работой почек, комбуча нормализует их работу

Поддерживает иммунитет, у кого он ослаблен

Тем, кто мучается с высоким давлением

Тем, у кого проблемы с печенью, так как комбуча – богата антиоксидантами

Комбуча разжижает густую кровь, тем самым препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Важно

Чайный гриб не желателен при СРК – синдроме раздраженного кишечника

Напиток не заменит здоровую диету. Фрукты, овощи, орехи, семена, богатые клетчаткой, намного важнее для возникновения пробиотиков, которые улучшают желудочно-кишечную среду.

Не менее важно

Помнить, что несмотря на полезные свойства комбучи, научно они не доказаны. Так что перед тем, как начать пить чайный гриб, обязательна консультация с врачом и диетологом.

Если комбучу можно, то как правильно ее пить?

Не принимать натощак

Лучше не пить на ночь, чтобы не вызвать брожение в кишечнике

Не смешивать прием с кисломолочными продуктами

Пить не более стакана в день между приемами пищи

Детям можно. Лучше с 7 лет.

Комбуча – это полезно. И, если ваш врач и диетолог рекомендуют ее, то – пожалуйста. Что касается того, суперфуд это или нет, то, скорее всего, это маркетинговый ход. Этот напиток не заменит здоровое питание, в котором присутствуют овощи, семена, богатые клетчаткой и другие полезные продукты.

Ирина Маслова