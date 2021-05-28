Топ-7 деталей, которые портят интерьер

Многие дизайнеры советуют подходить к оформлению интерьера обдуманно, чтобы каждый цвет гармонировал друг с другом. Эксперты вывели правила, соблюдая которые, убранство дома будет выглядеть значительно лучше, сообщает Clutch.

1. Цветные горшки для растений

Зачастую, когда они разных оттенков и изготовлены из разных материалов, это вызывает ощутимую дисгармонию в общем виде любой комнаты, поэтому, чтобы цветы не портили интерьер, лучше выбирать горшки одного и того же цвета.

2. Магниты на холодильнике

Магниты хоть и служат напоминанием, сувениром, но, к сожалению, они тоже немного портят интерьер кухни. Поэтому если их не будет, то помещение будет выглядеть более гармонично, без кричащих деталей.

3. Скатерти и постельное белье

Такие детали будут портить вид помещения, если они подобраны не в цвет. Скажем, если комната светлая, а одеяло или скатерть будет пестрой, то это будет выглядеть безвкусно.

4. Гладильная доска

Доска — это удобная и часто незаменимая вещь в доме, однако если для нее нет незаметного места в помещении, ее вид может также сильно испортить интерьер. Помещение будет выглядеть как будто во время переезда.

5. Обувь у прихожей

Многие часто оставляют всю свою обувь просто в прихожей, но часто эти детали прихожей дают ощущение беспорядка в доме. Поэтому, лучше всю обувь хранить в специальных шкафчиках.

6. Приправы и продукты на кухонной столешнице

Их также лучше хранить на закрытых полках, потому что они сразу бросаются в глаза, а иногда и вовсе выглядят неряшливо, кажется, будто на кухне грязно, если на столешнице размещено очень много баночек.

7. Лекарства на видном месте

Такие предметы лучше тоже не оставлять на видных местах. Во-первых, это опасно, если в доме живут маленькие дети, а во-вторых, множество раскрытых упаковок с лекарствами никак не создадут уюта в доме.