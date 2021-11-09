Самые популярные мифы о кетчупе

Самый популярный соус планеты не так безобиден, как нам хотелось бы верить, поедая его с очередной порцией картошки-фри. Но и не так страшен, как рисуют его адепты здорового питания, сообщает UkrMedia.

Кетчуп придумали американцы вместе с хот-догами

Кетчуп, как и все другие важнейшие в этом мире вещи, придумали китайцы. На кантонском диалекте слово, которое звучит как koechiap, означало соус, приготовленный из перебродившего сока моллюсков, вина, чеснока, фасоли и орехов. То есть что-то до боли похоже на азиатский рыбный соус.

В середине XVII века уже под названием catchup соус попал в Британию, по пути изменив рыбный бульон на мясной и послужил прообразом, как считают историки, типично английского вустерского соуса. А потом уже с английскими поселенцами перекочевал в Америку, став впоследствии неотъемлемой частью бургеров и хот-догов.

Первое упоминание о кетчуп в Америке появилась лишь в 1824 году в кулинарной книге «Домохозяйка из Вирджинии» и вовсе не как приправа к фастфуду, а как соус для рождественской индейки.

Весь кетчуп - томатный

К концу XIX века кетчуп с чего только не варили: из тыквы и брюквы, из щавеля и даже картофельной шелухи. Не варили его как раз из томатов: грунтовые помидоры были доступны только три месяца в году, а тепличных в нужных количествах никто не выращивал. Так продолжалось до тех пор, пока промышленник Генри Дж. Хайнц (да-да тот самый Heinz) не придумал в 1876 году делать кетчуп путем выпаривания томатной пасты, такой продукт не зависел от сезона и мог храниться практически вечно. С тех пор Heinz выросла во Всемирную Империю Кетчупа.

На Филиппинах до сих пор выпускают кетчуп из манго, а в Бразилии - на основе сердцевины хлебной пальмы. Даже в Америке до сих пор можно найти Крафт кетчупы из грибов и орехов. Интересно, что во время Второй Мировой войны объемы производства бананового кетчупа в Штатах были больше, чем томатного - за то, что фермы, где выращивались помидоры, отдали под посевы ... конопли, необходимых для фармакологической промышленности.

Кетчуп страшно калорийный, тем и опасен

Опасность кетчупа кроется вовсе не в калориях: в кетчупе в среднем 112 ккал / 100 (для сравнения в майонезе - от 200 до 500 ккал). Тем более, вы же не едите кетчуп ложками, 20-30 г соуса вполне хватает, чтобы приправить блюдо, так что кетчуп мог бы считаться вполне диетическим продуктом. Если бы не одно но: каждые 100 г кетчупа содержат от 2 до 6 ст. л. ложек сахара (!), то есть практически все его калории - это чистые быстрые углеводы, не очень полезные для организма.

Вторая неприятность - то, что бескомпромиссно яркий вкус кетчупа забивает все вокруг, в результате наши рецепторы грубеют и не замечают, что попадает нам в рот - котлета от бургера, брокколи, салат или все подряд. Но доказано, что именно снижение чувствительности рецепторов и, как следствие, пищевая неразборчивость - одна из главных причин эпидемии ожирения, охватившей планету.

Если кетчуп густой - в нем много крахмала

Напротив, плотность кетчупа - показатель его качества. Например, есть даже такой норматив, кетчуп должен вытекать из бутылки со скоростью 1,3 см в секунду (для сравнения - это средняя скорость домашней черепахи).

Плотность достигается испарением воды из натуральной томатной пасты. А крахмал, хотя и делает кетчуп гуще, но изменяет его текстуру - «крахмальный» кетчуп более глянцевый и блестящий, чем натуральный, и из бутылки он выжимается не равномерно, а отдельными «шлепками».

Кетчуп безвреден для детей, если давать его вместе с «полезной» едой

Есть и еще одна опасность - пикантным кетчуп делают вовсе не помидоры, а уксус или лимонный сок, которых в соусе достаточно. Эти кислые ингредиенты в нашем желудке плохо ладят с сахаром, поэтому кетчуп может действовать на неокрепший детский ЖКТ примерно также, как наждак, вызывая изжоги и гастриты.

С 2001 года бутылки с красной жидкостью исчезли со столов в школах Франции. Кстати, по той же статистике, в США кетчуп дети едят в два раза чаще, чем взрослые. Выводы делайте сами.