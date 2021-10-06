Как уснуть за минуту: советы ученых

Большинству людей требуется немало времени, чтобы заснуть. Однако есть специальная дыхательная гимнастика, которая поможет сделать это в разы быстрее, сообщает Обозреватель.

Речь идет об упражнении под названием "4-7-8". И суть его максимально проста: необходимо вдыхать через нос на протяжении 4-х секунд, затем задержать дыхание на следующие 7, а остальные 8 секунд потратить на то, чтобы еще раз медленно выдыхать. Об этом пишет издание MedicalNewsToday.

"Это лучший метод, который помогает мне быстро заснуть, если я просыпаюсь посреди ночи", – сказал специалист.

Научный эксперт из Университета Аризоны доктор Эндрю Вейл заявил, что данная техника принадлежит индийским йогам, которые использовали ее во время регулярных медитаций. По его словам, этот способ действительно работает.