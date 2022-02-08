Если вы только начинаете свою карьеру или устали от одной и той же работы в течение многих лет, есть альтернативные маршруты, которые вы можете попробовать! В зависимости от вашего знака Зодиака, вы можете быть идеальным кандидатом для одной карьеры по сравнению с другой. Узнайте, какая профессия для вас самая неподходящая, сообщает Greatpicture.

Самая худшая профессия для вашего знака Зодиака

Овен

Из-за вашей энергичной и немного агрессивной личности вам необходимо строить карьерный путь, который соответствует вашим потребностям. Не ищите работы, требующей чрезмерного терпения и пассивной роли, особенно это относится к офисной работе.

Ваша карьера должна продемонстрировать ваше самопожертвование, решимость и ценность. Не соглашайтесь на должность кассира или продавца. Смотрите дальше; возможно, вам подойдет быть юристом, офицером, пожарным, окулистом или стоматологом.

Телец

Вы настойчивы и упрямы, что пригодится, когда пришло время выполнять задания в сжатые сроки. Вы продуктивны, предпочитаете стабильность и комфорт, когда дело касается работы.

Рассмотрите художественную и творческую работу, поскольку вы мастер делать что-то в сжатые сроки. И не сосредотачиваетесь на какой-либо работе в области медицины. Работа в медицинской сфере требует времени и терпения, а это не ваша сильная сторона.

Близнецы

Вы мастер общения. Вам нужна работа, позволяющая самовыражаться, как у писателя или автора песен. Когда дело касается работы, вам нужна гибкость, поэтому идеальной работой будет та, которая позволяет вам работать из дома. Самостоятельная занятость – это путь, по которому следует идти, и вам следует избегать работы, требующей многочасового рабочего дня, например работы медсестрой или сотрудником полиции.

Рак

Излишняя чувствительность может иметь свои недостатки, особенно когда дело касается карьеры. Вы заботитесь о других и должны перейти к профессии, которая позволит вам показать свою страсть к другим. Не соглашайтесь на позицию, которая запрещает вам это делать, например, на должность торгового представителя или судью.

Лев

У вас сильное чувство гордости, и вам нравится быть в центре внимания. Радиоведущий или исполнитель были бы идеальным для вас выбором в профессии. Вы не должны заниматься тем, что требует большого количества командной работы, например, бизнесом. Как бы вы ни любили, когда вас хвалят, вы не можете хорошо справиться с конструктивной критикой.

Вам лучше не работать на фабриках или заводах, также вам не подходит профессия швеи и продавца-консультанта, вам нужно что-то, что позволит вам самовыразиться.

Дева

Вы аккуратны и организованы, поэтому вам достаточно должности, ориентированной на медицину и финансы. Тем не менее, не стремитесь занять себя в творческой работе, ведь творчество предполагает собой некий беспорядок и хаотичность мыслей, вдохновение и свободу. Креативный директор, маркетолог, или модельер – это те должности, которые не позволят вам проявить свои самые сильные качества.

Весы

Вы любите гармонию и равенство, и должны оставаться в той сфере, которая позволяет вам высказать свое мнение о дружеских отношениях и интересах. Оратор или защитник, адвокат – идеально подходят для вашей личности. Не занимайтесь работой, в которой доминирует только один пол, и которая может показать вам предвзятость, например, инженер, тренер или сантехник.

Скорпион

У вас есть скрытый талант к убеждению, и вы очень очаровательны в этом процессе. Юрист или торговый представитель подходят вашим лучшим образом. А избегать вам следует профессий основанных только на фактах, например врача или учителя.

Стрелец

Вы всегда ищете новые места и людей, которые могут вас порадовать. Работа, состоящая из одного и того же распорядка каждый день, – не лучший выбор для вас. Вместо этого рассмотрите для себя роль хирурга или юриста как выбор карьеры. Ваши знания будут постоянно расширяться, так как вы будете узнавать новую информацию каждый день.

Козерог

Вам комфортно находиться на позиции власти и ответственности. Возьмем, к примеру, гос. служащего, судью, прокурора, работника скорой медицинской помощи или директора масштабного производства. Держитесь подальше от работы, которая не демонстрирует вашу самоотдачу и приверженность, а также требует монотонности.

Водолей

Вы бесконечно любопытны и очень умны, вы постоянно ищете новый смысл и знания. Работа, связанная с математикой или естествознанием, удовлетворит ваши потребности. Не увлекайтесь карьерой, которая не дает бесконечных знаний, например, водитель автобуса или пилот. Слишком много рутины – будет вам скучно.

Рыбы

Вас тянет помогать другим людям понять самих себя. Считайте академическое консультирование или профессию психолога потенциальными карьерными ролями. Держитесь подальше от работы, которая является конкурентоспособной и ориентированной на прибыль.