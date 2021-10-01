При сахарном диабете нужно быстро ходить: ответ ученых

Существуют достаточно простые способы контролировать уровень сахара в крови при диабете II типа. Одним из них является ходьба. Сколько и как нужно ходить, чтобы снизить уровень сахара, сообщает UkrMedia.

Британские ученые выяснили, что больные сахарным диабетом II типа смогут контролировать показатель сахара в крови, если будут регулярно ходить в интенсивном темпе. Польза для здоровья при этой болезни будет присутствовать даже при ходьбе в обычном темпе, но если делать это быстро, то положительные результаты будут более заметными.

Для нормализации показателя больным диабетом следует ежедневно передвигаться пешком со скоростью 5 км/ч. Ходьба в подобном темпе даже в течение всего 10 минут позволит снизить уровень сахара в организме. Чтобы все время чувствовать себя хорошо, необходимо осуществлять такие прогулки каждый день. Подобная практика полезна не только в лечении этой болезни, но и для избавления от лишнего веса.

Еще одна группа ученых подтвердила эффективность этого метода. Британские специалисты отметили, что физические нагрузки помогают улучшить показатели при диабете II типа благодаря тому, что в этот момент большое количество глюкозы используется мышцами. В результате уровень ее присутствия в крови снижается.

Высокий уровень сахара при диабете грозит повреждением сосудов, снабжающих кровью важные для жизни человека органы. Это, в свою очередь, приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсульта.

Быстрая ходьба способствует не только снижению симптомов сахарного диабета и правильному использованию инсулина. Подобная физическая активность укрепляет сердце, делает человека более выносливым. Интенсивная ходьба улучшает здоровье суставов, помогает бороться со стрессом, депрессией и чувством беспокойства. Кроме того, она поможет избавиться от проблем со сном.