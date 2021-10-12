Желудочный грипп: какие средства спасают

Желудочный грипп поражает большинство людей и в большинстве случаев доставляет больше дискомфорта, чем опасности. Он наносит ущерб желудку и кишечнику. Какие у него симптомы и как с ним бороться в домашних условиях, узнайте из этой статьи, сообщает Greatpicture.

Желудочный грипп, симптомы

Симптомы включают тошноту, рвоту, диарею, головную боль, субфебрильную температуру, спазмы и, в некоторых случаях, потерю аппетита. Поскольку желудочный грипп обычно длится всего несколько дней, больные обычно могут сами попробовать проверенные домашние средства, чтобы облегчить свое состояние, или можно обратиться з помощью к врачу.

Легкие случаи длятся в среднем от трех до семи дней, в то время как более серьезные случаи могут длиться целых 10 дней.

Желудочный грипп обычно относят к ряду распространенных вирусов. Источником часто является зараженная еда или вода. Это состояние здоровья также может передаваться от человека к человеку. По этой причине нередко можно услышать, что весь офис заражен, а большая группа сотрудников остается дома больными. Поскольку традиционное медицинское сообщество не предлагает определенного лечения, стоит попробовать домашнее средство как способ ослабить симптомы.

Вот 7 средств, которые спасают от желудочного гриппа

Используйте пробиотики

Пробиотики способствуют развитию полезных кишечных бактерий. Кефир – это естественный пробиотик, который обычно используется при этом состоянии. Мисо-суп, кимчи и квашеная капуста также считаются отличными пробиотиками, которые могут успокоить желудочные вирусы.

Ешьте бананы

Ешьте бананы, чтобы стабилизировать уровень электролитов для пищеварения. Пектин – вид водорастворимой клетчатки, которая содержится во многих фруктах и овощах, он лечит диарею. Эта клетчатка содержится как в зеленых, так и в спелых бананах, поэтому употребление любого банана поможет. Бананы с высоким содержанием калия также помогают восполнить его недостаток в результате диареи и обезвоживания.

Больше отдыхайте

Когда вы больны, вашему телу нужно как можно больше отдыхать, чтобы оно могло вылечиться. На борьбу с инфекцией уходит много энергии. Вот почему вы так устаете, когда болеете.

Пейте чай с ромашкой, фенхелем, имбирем и розмарином.

Чай прекрасно используется, как средство для снятия спазмов желудка и облегчения других симптомов желудочного гриппа, таких как тошнота, диарея и вздутие живота. Рекомендуется пить один из перечисленных выше чаев в течение двух-трех дней.

Чаепитие три или четыре раза в день – это мощное домашнее средство в вашем арсенале оружия, которое используется для облегчения симптомов вируса.

Очень важно не допускать обезвоживания.

Уровень жидкости резко колеблется, когда вы больны, особенно с проблемами желудка. Одно из самых важных домашних средств от желудочного гриппа простое: не забывайте пить много жидкости. Когда вы рвете, потеете и страдаете диареей, становится сложно удержать в организме достаточно жидкости (особенно когда трудно что-либо из этого подавить). Помните, что не все напитки помогут вашему телу восполнить уровень жидкости. Черный чай и кофе могут вызвать расстройство желудка. Следует избегать употребления алкоголя любой ценой, поскольку он на самом деле усугубит обезвоживание. Также следует отказаться от газированных напитков, поскольку кислота и химические вещества раздражают желудок.

Акупунктура и точечный массаж

В Китае широко используются акупунктура и точечный массаж. Это прекрасно лечит симптомы и уменьшает их тяжесть. Уменьшаются тошнота, рвота и диарея.

Вы можете проводить точечный массаж самостоятельно, не тратя деньги на посещение специалиста. Если вы возьмете запястье противоположной руки тремя пальцами и поместите большой палец прямо под указательным пальцем на запястье, тогда вы сможете надавить большим пальцем на эту точку. Чтобы облегчить симптомы желудочного гриппа, вы можете использовать круговые движения и надавливания на эту точку в течение примерно трех минут. Это может вам помочь.

Яблочный уксус успокаивает симптомы желудочного гриппа

Пектин в яблочном уксусе уменьшает рвоту и тошноту, а также уменьшает боли в животе. Обязательно покупайте сырой яблочный уксус, который также является органическим и нефильтрованным.

Вы можете добавить его в стакан воды и выпить перед едой. Пить его ежедневно, пока не пройдет желудочный грипп, – отличный способ избавиться от этого вируса.