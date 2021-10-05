Плов с курицей в мультиварке – это, пожалуй, самое первое блюдо, которое рискуют в ней приготовить. Куриное мясо готовится намного быстрее всех остальных, поэтому плов с курицей очень часто появляется на столе, сообщает Yakex.

Но даже такая умная кастрюлька не сможет приготовить настоящий плов, если не приложить немного усилий. Если в вашей мультиварке предусмотрен режим «Плов», не поддавайтесь искушению: просто сложить все полагающиеся по рецепту продукты и доверить все тонкости приготовления этого изысканного блюда прибору у вас не получится. То есть, получится рис с курицей, но никак не плов.

Для приготовления настоящего плова вам придется готовить зирвак. Не пугайтесь, ничего сложного здесь нет. Для начала раскалите в чаше мультиварки растительное масло, затем обжарьте на нем лук, морковь и мясо, затем добавьте специи и тоже чуть обжарьте, постоянно помешивая, чтобы не пригорели, а уж только после этого засыпайте рис, добавляйте соль, чеснок (если любите), куркуму и другие ингредиенты, заливайте горячую воду и включайте пресловутый режим. После сигнала об окончании работы мультиварки не открывайте крышку, а дайте плову немного постоять в режиме «Подогрев» – так он будет ароматным и рассыпчатым.

В видеоролике вас ждет полная информация о приготовлении плова с курицей в мультиварке.