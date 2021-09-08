Когда лучше солить салат, овощи, мясо и другие блюда

Солить пищу нужно не только по вкусу, но и по определенным правилам. Тогда все ваши блюда будут более аппетитными и насыщенными, информирует Ukr.Media, сообщает UkrMedia.

Итак, берите себе на заметку, когда правильно солить блюдо:

1. Чтобы в овощах при жарке образовалась вкусная корочка, не солите их перед жаркой, иначе они пустят сок и о корочке можно будет забыть. Посолите уже после того, как она образовалась.

2. Если блюда, подают в теплом виде на стол, тогда солить нужно меньше, и наоборот - те, которые подаются холодными, посолить больше.

3. Если бобовые посолить за несколько минут до окончания приготовления, тогда они будут более мягкими.

4. Мясо и рыбу лучше заранее солить, в идеале, за пару часов до приготовления.

5. Чтобы убрать горечь из баклажанов или кабачков, пересыпьте их кусочками соли и оставьте на полчаса. Перед тем, как отправить на сковороду или в духовую печь смойте соль и готовьте по рецепту.

6. При тушении лучше блюдо солить в середине его приготовления.

7. Свежие салаты рекомендуются солить перед подачей на стол.