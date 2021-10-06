Психолог назвала топ-9 ошибок в воспитании детей
Не секрет, что в каждой семье родители каждый день допускают ошибки в воспитании своих детей. Ошибки – несущественные. Или - фатальные. Это происходит по разным причинам, сообщает Clutch.
Кто-то верит в свою абсолютную правоту. Кто-то переоценивает свои педагогические способности. Кто-то мыслит шаблонами. И при этом многие родители упускают из виду некоторые важные аспекты воспитания детей.
Какие же это аспекты?
- Не стоит воспитывать ребенка словами, которые не соответствуют вашим собственным поступкам. Или, что еще хуже, противоречат им.
- Родителям стоит выработать единый подход к воспитанию своего ребенка. И придерживаться его.
Итак, ошибка номер один: наказывать ребенка, когда он сам решился рассказать о своем проступке.
Для ребенка откровение с родителями – это демонстрация того, насколько он открыт перед ними и доверяет им. Поэтому, когда ваш ребенок подошел к вам, чтобы признаться в проступке:
1. Не наказывайте и не ругайте его. Даже если он серьезно провинился.
2. Спокойно обсудите с ним: почему так получилось. Помогите ему найти альтернативные варианты поведения.
Ошибка номер два: неуважительное отношение к ребенку.
Не стоит оскорблениями добиваться от ребенка послушания. Таким своим отношением к ребенку - вы формируете его как истеричную и неуверенную в себе личность. Ответьте сами себе на вопрос: умение прогибаться – тот ли это навык, который я хочу у своего ребенка выработать?
Ошибка номер три: не развивать эмоциональный интеллект ребенка.
Большинство родителей готовы тратить силы и время на то, чтобы привить ребенку общепринятые нормы поведения и морали. Но часто упускают из виду, что ребенку:
- необходима поддержка взрослых в освоении сложного мира детских эмоций;
- необходима помощь в понимании, как вести себя в период полового созревания;
- важен совет: как правильно проявлять и контролировать свои эмоции.
Ошибка номер четыре: непоследовательное поведение родителей.
Представим, что ребенок демонстрирует непослушание. Не зная, как правильно на это реагировать, родители пробуют наказывать, ублажать, игнорировать ребенка. И пока родители заняты поиском правильного подхода, ребенок окончательно запутывается в паутине их непоследовательных действий. Он не понимает, что именно взрослые от него хотят. И в результате становится окончательно неуправляемым.
Ошибка номер пять: вымещать свое настроение на ребенке.
К сожалению, взрослые нередко вымещают свое раздражение, усталость, неудовлетворенность на своих детях. И не важно – осознанно они это делают или нет. Важно другое - отражением проблем родителей станут проблемы их детей.
Ошибка номер шесть. Наказывать ребенка «через раз».
Вы запутываете ребенка, если, за одну и туже, провинность наказываете его «через раз». При таком подходе, ребенку сложно уловить связь между своим поступком и вашей реакцией. Он может решить: мама и папа сами не знают, чего хотят. И ваш родительский авторитет в его глазах пошатнется.
Ошибка номер семь: излишние строгость и требовательность к ребенку.
Строгость и требовательность - важные компоненты воспитания. Но уровень родительских ожиданий от ребенка должен быть адекватен возрасту ребенка и каждой конкретной ситуации, в которой ребенок попадает. Завышенные родительские требования делают из ребенка перепуганное и обиженное на весь мир создание, которое мечтает отомстить за свои обиды.
Ошибка номер восемь: разные подходы в семье к воспитанию ребенка.
Бывает, что одни члены семьи пытаются отучать ребенка от неправильного поведения (например, разговаривать с полным ртом), а другие берут и, как бы, поддерживают его в этом. Такие несогласованные действия в семье по отношению к ребенку приводят к тому, что ребенок чует: взрослые дают слабину! И он непременно пользуется этой слабиной - начинает хитрить и манипулировать родителями.
Ошибка номер девять: отсутствие у родителей тесного контакта с ребенком.
Очень важно все время сохранять взаимосвязь с ребенком. Поддерживать с ним доверительные отношения. Сопереживать его проблемам. При этом развивать эмпатию у ребенка – умение сочувствовать, считывать эмоции окружающих. Не забывайте, что «родителем быть непросто. Но быть ребенком – намного сложнее». Это поможет вам свести к минимуму описанные все выше ошибки.
Екатерина Марченко