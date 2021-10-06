Психолог назвала топ-9 ошибок в воспитании детей

Не секрет, что в каждой семье родители каждый день допускают ошибки в воспитании своих детей. Ошибки – несущественные. Или - фатальные. Это происходит по разным причинам, сообщает Clutch.

Кто-то верит в свою абсолютную правоту. Кто-то переоценивает свои педагогические способности. Кто-то мыслит шаблонами. И при этом многие родители упускают из виду некоторые важные аспекты воспитания детей.

Какие же это аспекты?

Не стоит воспитывать ребенка словами, которые не соответствуют вашим собственным поступкам. Или, что еще хуже, противоречат им.

Родителям стоит выработать единый подход к воспитанию своего ребенка. И придерживаться его.

Итак, ошибка номер один: наказывать ребенка, когда он сам решился рассказать о своем проступке.

Для ребенка откровение с родителями – это демонстрация того, насколько он открыт перед ними и доверяет им. Поэтому, когда ваш ребенок подошел к вам, чтобы признаться в проступке:

1. Не наказывайте и не ругайте его. Даже если он серьезно провинился.

2. Спокойно обсудите с ним: почему так получилось. Помогите ему найти альтернативные варианты поведения.

Ошибка номер два: неуважительное отношение к ребенку.

Не стоит оскорблениями добиваться от ребенка послушания. Таким своим отношением к ребенку - вы формируете его как истеричную и неуверенную в себе личность. Ответьте сами себе на вопрос: умение прогибаться – тот ли это навык, который я хочу у своего ребенка выработать?

Ошибка номер три: не развивать эмоциональный интеллект ребенка.

Большинство родителей готовы тратить силы и время на то, чтобы привить ребенку общепринятые нормы поведения и морали. Но часто упускают из виду, что ребенку:

- необходима поддержка взрослых в освоении сложного мира детских эмоций;

- необходима помощь в понимании, как вести себя в период полового созревания;

- важен совет: как правильно проявлять и контролировать свои эмоции.

Ошибка номер четыре: непоследовательное поведение родителей.

Представим, что ребенок демонстрирует непослушание. Не зная, как правильно на это реагировать, родители пробуют наказывать, ублажать, игнорировать ребенка. И пока родители заняты поиском правильного подхода, ребенок окончательно запутывается в паутине их непоследовательных действий. Он не понимает, что именно взрослые от него хотят. И в результате становится окончательно неуправляемым.

Ошибка номер пять: вымещать свое настроение на ребенке.

К сожалению, взрослые нередко вымещают свое раздражение, усталость, неудовлетворенность на своих детях. И не важно – осознанно они это делают или нет. Важно другое - отражением проблем родителей станут проблемы их детей.

Ошибка номер шесть. Наказывать ребенка «через раз».

Вы запутываете ребенка, если, за одну и туже, провинность наказываете его «через раз». При таком подходе, ребенку сложно уловить связь между своим поступком и вашей реакцией. Он может решить: мама и папа сами не знают, чего хотят. И ваш родительский авторитет в его глазах пошатнется.

Ошибка номер семь: излишние строгость и требовательность к ребенку.

Строгость и требовательность - важные компоненты воспитания. Но уровень родительских ожиданий от ребенка должен быть адекватен возрасту ребенка и каждой конкретной ситуации, в которой ребенок попадает. Завышенные родительские требования делают из ребенка перепуганное и обиженное на весь мир создание, которое мечтает отомстить за свои обиды.

Ошибка номер восемь: разные подходы в семье к воспитанию ребенка.

Бывает, что одни члены семьи пытаются отучать ребенка от неправильного поведения (например, разговаривать с полным ртом), а другие берут и, как бы, поддерживают его в этом. Такие несогласованные действия в семье по отношению к ребенку приводят к тому, что ребенок чует: взрослые дают слабину! И он непременно пользуется этой слабиной - начинает хитрить и манипулировать родителями.

Ошибка номер девять: отсутствие у родителей тесного контакта с ребенком.

Очень важно все время сохранять взаимосвязь с ребенком. Поддерживать с ним доверительные отношения. Сопереживать его проблемам. При этом развивать эмпатию у ребенка – умение сочувствовать, считывать эмоции окружающих. Не забывайте, что «родителем быть непросто. Но быть ребенком – намного сложнее». Это поможет вам свести к минимуму описанные все выше ошибки.

Екатерина Марченко