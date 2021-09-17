Первая помощь ребенку при травме губы или языка

Многие родители замечают такую особенность ребенка, когда он бежит вперед, а смотрит назад. Малыши периодически «не вписываются» в дверные откосы и падают «на ровном месте», что приводит к травмам губ, языка и носа, сообщает Clutch.

На своей странице в социальной сети специалисты Всеукранского сообщества парамедиков рассказали о том, что делать родителям, если ребенок травмировал губы и язык.

Что делать, если у ребенка травмированы губы и язык?

если при ударе рассечена губа (есть рваная рана и кровотечение) - следует зажать рану чистой салфеткой или носовым платком, чтобы остановить кровотечение и обратиться к врачу (ведь возможно, придется зашить). Если кровотечение значительное можно приложить гемостатик для остановки крови;

если большой рваной раны губы нету, кровотечение незначительное, - прикладываем к ране салфетку / платок и сверху что-то прохладное (лучше охлаждающие / гипотермический пакеты). Это нужно для того, чтобы уменьшить отек и синяк;

ранки, которые возникли, можно обрабатывать антисептиком на водной основе (Хлоргексидин, Октенисепт, но ни в коем случае не зеленкой и йодом);

после остановки кровотечения и снятия отека следует осмотреть зубы и десны. Если имеются изменения, следует обратиться к стоматологу;

если при падении ребенок прикусил себе язык и есть сильное кровотечение, - следует прижать рану чистой салфеткой / платком, держать несколько минут, до полной остановки кровотечения или воспользоваться гемостатиком;

если же кровотечение не останавливается или откушен язык или его кусочек - вызывайте скорую.

Главной проблемой при травмах лица у детей является страх и реакция на резкую боль, то есть ребенок довольно сильно плачет и у взрослых начинается паника.

У детей действует правило: "Чего не вижу, того не существует", поэтому главная задача при таких травмах закрыть ее, чтобы ребенок не видел и максимально спокойным голосом успокоить ребенка.



