Что должен знать ребенок о первой помощи

Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как ребенок может оказать первую помощь взрослому в разных ситуациях, сообщает Clutch.ua.

Очень часто происходят ситуации, при которых ребенок остается один на один со взрослым, который нуждается в помощи.

К таким ситуациям относятся:

  • потеря сознания;
  • сильные кровотечения;
  • травмы конечностей, в том числе переломы, сильные ушибы;
  • если взрослый подавился и не может самостоятельно выкашлять пищу / предмет и тому подобное;
  • инсульт / инфаркт;
  • значительное снижение сахара в крови на фоне сахарного диабета.

Правила оказания помощи при потере сознания:

    Научите ребенка, как правильно следует повернуть на бок взрослого. Это называется стабильное боковое положение. Попрактикуйте и закрепите знания, например, обыграв ситуацию внезапной потери сознания. На видео подробный алгоритм, как это сделать правильно!

    Чего нельзя делать, если человек находится в бессознательном состоянии:

    • растирать виски спиртом;
    • хлопать по щекам;
    • садить и трясти;
    • подносить к носу нашатырный спирт;
    • обливать водой и т.д.

    Правила оказания первой помощи при кровотечениях:

    • покажите ребенку, как выглядит домашняя аптечка, проговорите и покажите, что и при каких случаях используется;
    • при обильных кровотечениях (артериальных, венозных) необходимо остановить кровь специальными средствами (салфетки кровоспас, квиклот);
    • наложить давящую повязку (здесь также попрактикуйтесь с детьми. Как давящая элемент это может быть любой плоский предмет, даже телефон);
    • при артериальном кровотечении следует наложить жгут (покажите ребенку, где он лежит и как им пользоваться).

Правила оказания помощи, если человек подавился:

Научите ребенка делать прием Геймлиха (надо подойти к человеку сзади, найти на ощупь уровень пупка, приложить кулак над пупком, второй рукой зафиксировать первую. В таком положении сделать 5 толчков на себя и вверх под углом 45 градусов. Обычно инородное тело вылетает и этого достаточно).

Главное - научить ребенка правильно вызвать скорую:

  • вызов скорой происходит по номеру 103;
  • нужно четко назвать собственную фамилию, имя, полный адрес, подъезд, код домофона, этаж и номер квартиры;
  • проговорить, что ребенок один и взрослый (потерял сознание, нуждается в помощи и т.д.).
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