Что должен знать ребенок о первой помощи
Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как ребенок может оказать первую помощь взрослому в разных ситуациях, сообщает Clutch.ua.
Очень часто происходят ситуации, при которых ребенок остается один на один со взрослым, который нуждается в помощи.
К таким ситуациям относятся:
- потеря сознания;
- сильные кровотечения;
- травмы конечностей, в том числе переломы, сильные ушибы;
- если взрослый подавился и не может самостоятельно выкашлять пищу / предмет и тому подобное;
- инсульт / инфаркт;
- значительное снижение сахара в крови на фоне сахарного диабета.
Правила оказания помощи при потере сознания:
- растирать виски спиртом;
- хлопать по щекам;
- садить и трясти;
- подносить к носу нашатырный спирт;
- обливать водой и т.д.
- покажите ребенку, как выглядит домашняя аптечка, проговорите и покажите, что и при каких случаях используется;
- при обильных кровотечениях (артериальных, венозных) необходимо остановить кровь специальными средствами (салфетки кровоспас, квиклот);
- наложить давящую повязку (здесь также попрактикуйтесь с детьми. Как давящая элемент это может быть любой плоский предмет, даже телефон);
- при артериальном кровотечении следует наложить жгут (покажите ребенку, где он лежит и как им пользоваться).
Научите ребенка, как правильно следует повернуть на бок взрослого. Это называется стабильное боковое положение. Попрактикуйте и закрепите знания, например, обыграв ситуацию внезапной потери сознания. На видео подробный алгоритм, как это сделать правильно!
Чего нельзя делать, если человек находится в бессознательном состоянии:
Правила оказания первой помощи при кровотечениях:
Правила оказания помощи, если человек подавился:
Научите ребенка делать прием Геймлиха (надо подойти к человеку сзади, найти на ощупь уровень пупка, приложить кулак над пупком, второй рукой зафиксировать первую. В таком положении сделать 5 толчков на себя и вверх под углом 45 градусов. Обычно инородное тело вылетает и этого достаточно).
Главное - научить ребенка правильно вызвать скорую:
- вызов скорой происходит по номеру 103;
- нужно четко назвать собственную фамилию, имя, полный адрес, подъезд, код домофона, этаж и номер квартиры;
- проговорить, что ребенок один и взрослый (потерял сознание, нуждается в помощи и т.д.).