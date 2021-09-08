Что должен знать ребенок о первой помощи

Специалисты Всеукраинского сообщества парамедиков рассказали, как ребенок может оказать первую помощь взрослому в разных ситуациях, сообщает Clutch.ua.

Очень часто происходят ситуации, при которых ребенок остается один на один со взрослым, который нуждается в помощи.

К таким ситуациям относятся:

потеря сознания;

сильные кровотечения;

травмы конечностей, в том числе переломы, сильные ушибы;

если взрослый подавился и не может самостоятельно выкашлять пищу / предмет и тому подобное;

инсульт / инфаркт;

значительное снижение сахара в крови на фоне сахарного диабета.

Правила оказания помощи при потере сознания:

Научите ребенка, как правильно следует повернуть на бок взрослого. Это называется стабильное боковое положение. Попрактикуйте и закрепите знания, например, обыграв ситуацию внезапной потери сознания. На видео подробный алгоритм, как это сделать правильно! Чего нельзя делать, если человек находится в бессознательном состоянии: растирать виски спиртом;



хлопать по щекам;



садить и трясти;



подносить к носу нашатырный спирт;



обливать водой и т.д.

Правила оказания первой помощи при кровотечениях: покажите ребенку, как выглядит домашняя аптечка, проговорите и покажите, что и при каких случаях используется;



при обильных кровотечениях (артериальных, венозных) необходимо остановить кровь специальными средствами (салфетки кровоспас, квиклот);



наложить давящую повязку (здесь также попрактикуйтесь с детьми. Как давящая элемент это может быть любой плоский предмет, даже телефон);



при артериальном кровотечении следует наложить жгут (покажите ребенку, где он лежит и как им пользоваться).

Правила оказания помощи, если человек подавился:

Научите ребенка делать прием Геймлиха (надо подойти к человеку сзади, найти на ощупь уровень пупка, приложить кулак над пупком, второй рукой зафиксировать первую. В таком положении сделать 5 толчков на себя и вверх под углом 45 градусов. Обычно инородное тело вылетает и этого достаточно).

Главное - научить ребенка правильно вызвать скорую: