​Как сохранить осанку, работая из дома

В связи с пандемией коронавируса многие люди вынуждены работать из дома, в результате чего снижается их физическая активность. А это напрямую сказывается на физической форме, позвоночнике и осанке, сообщает Usnews.

Для того, чтобы сохранить свою осанку, работая дома, необходимо следовать простым правилам, указанным ниже.

1. Положите предметы домашнего обихода, например, полотенце, подушку или рулон бумажного полотенца на стул, чтобы обеспечить поддержку поясницы при работе за столом.

2. Расположите верхний край экрана компьютера на уровне ваших глаз или немного ниже. Такое расположение позволит сохранить нейтральное положение шеи.

3. Регулярно делайте перерывы, вставая из-за стола.

4. Напишите и развесьте на видные места по дому мотивирующие записки: «Выпрямись и улыбнись!».

5. В течение рабочего дня старайтесь выполнять простые упражнения, которые помогут снять дискомфорт и напряжение в спине.

Соедините руки за спиной в замок. Поднимите их как можно выше, при этом сведите лопатки вместе. Задержитесь в таком положении на несколько секунд.

Сидя за столом, поднимите плечи вверх вместе и поочередно. Подвигайте ими вперед и назад. Повторите 10-15 раз.