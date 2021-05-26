Кухня с лоджией: плюсы и минусы, правила планировки

С каждым годом популярность перепланировки кухни с балконом набирает все больше вариантов. Кухня на балконе – это отличная идея для малогабаритных кухонек, сообщает Дела домашние.

Кухня на лоджии – это дополнительные декоративные и функциональные возможности. Такое совмещение позволяет максимально оптимизировать используемое пространство:

увеличивается площадь комнаты;

больше света за счет большого балконного окна;

улучшенная теплоизоляция – балкон дополнительно утепляется;

немаловажным остается факт, что такое решение выглядит ново и интересно, позволяя организовать все необычно и в современном стиле.

Более подробно вы узнаете из видео.