Боль в колене: лечение и профилактика

Боли в коленных суставах занимают одно из ведущих мест при поражении опорно-двигательного аппарата. Это очень неприятная патология, особенно с возрастом, когда тяжело ходить по лестнице, вниз и вверх, когда отекают ноги и каждый шаг делается через боль, сообщает Бубновский.

Основной причиной, как не парадоксально, является не само колено, а мышцы ноги, слабые ноги, которые из-за этого снижают свою амортизационную функцию и страдают сначала мениски - прокладки между бедренной и большеберцовой кости. Они стираются, лопаются и приводят к необходимости делать операцию.

Не хотите доводить свой коленный сустав до такого состояния, занимайтесь по методу Бубновского упражнениями для коленного сустава с целью поддержать мениски и связки. Более подробно вы узнаете из видео.