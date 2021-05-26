Восемь мифов о рассеянном склерозе

Болезнь Крувелье или рассеянный склероз – достаточно распространенное заболевание, которым в мире болеет больше 2 млн. людей, сообщает Medical News Today.

Жить с ним трудно, но благодаря диагностированию и поддерживающей терапии можно купировать симптомы проявления и замедлить прогрессирование. Полноценная жизнь и диагноз склероз – совместимые понятия, несмотря на сложности.

Предлагаем Вашему вниманию 8 распространенных мифов о рассеянном склерозе, которые Вам не раз приходилось слышать.

1. Людям с рассеянным склерозом в конечном итоге нужна инвалидная коляска.

На самом деле большинство людей с рассеянным склерозом не пользуются инвалидной коляской. Через пятнадцать лет после диагноза РС только 20% нуждаются в костылях, трости для ходьбы или инвалидной коляске.

2. Люди с рассеянным склерозом не могут строить карьеру, работать, путешествовать, заниматься спортом, создавать семью и планировать потомство.

Большинство запретов существует только в головах людей. Болезнь, конечно, накладывает определенные ограничения, но зачастую люди с рассеянным склерозом добиваются в жизни большего, чем их здоровые сверстники.

3. Рассеянным склерозом болеют только старики.

Большинство людей с рассеянным склерозом испытывают первые симптомы в возрасте от 20 до 40 лет. Развитие рассеянного склероза после 50 лет считается относительно редким.

4. Людям с рассеянным склерозом не следует заниматься спортом.

Дозированные физические нагрузки при этом заболевании не только не запрещены, но и просто необходимы. Лечебная физкультура, скандинавская ходьба, плавание и верховая езда доказали свою пользу.

5. При незначительных симптомах заболевания не нужно принимать лекарства.

Эксперты утверждают, что даже если симптомы рассеянного склероза относительно незначительны, лечение очень важно. Раннее начало лечения было связано с лучшим клиническим исходом.

6. Рассеянный склероз передается по наследству.

Рассеянный склероз не передается по наследству, однако у дочерей людей с РС риск развития этого заболевания немного выше – 4 – 5 % с момента рождения.

7. Главный симптом рассеянного склероза — проблемы при ходьбе.

Нет, это неправда. Часто первым признаком развития рассеянного склероза может быть ухудшение зрения на один глаз, онемение в руке или ноге, головные боли и головокружения, проблемы с координацией. Иногда это просто повышенная утомляемость или проблемы с удержанием мочи.

8. Рассеянный склероз – смертельное заболевание.

Рассеянный склероз - это пожизненное заболевание, оно не является смертельным. Согласно одному исследованию, рассеянный склероз сокращает продолжительность жизни человека примерно на 7 лет.