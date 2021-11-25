Эксперты назвали опасные виды чая

Эксперты «рассекретили» самые опасные для организма человека сорта чая, которыми лучше не злоупотреблять, а то и вовсе отказаться от них навсегда, сообщает Men's Life.

Чай из мяты

Многие люди пьют мятный чай в моменты, когда волнуются, попадают в стрессовые ситуации, их беспокоит бессонница. Но наряду с ценным положительным эффектом, чай из мяты лучше пить с большой осторожностью.

Доктор Селин Бейтчман рассказала о том, что ментол, который в большом количестве содержится в таком напитке, способен нарушить многие биологические процессы во всем организме.

Чай из окопника

Известный диетолог Хиба Батул поделился информацией о том, что в напитке из этого растения содержатся алкалоиды. Это вещество способно вмешаться в деятельность печени и нарушить ее. Как показали многочисленные исследования, употребление чая из окопника не несет никакой пользы организму, так как он токсично влияет на печень.

Чай из солодки

Врачи предупреждают гипертоников — им нельзя пить чай из солодки. Люди с повышенным давлением рискуют тем, что показатель будет только увеличиваться. Кроме того, солодка полностью блокирует действие антигипертензивных лекарственных препаратов.