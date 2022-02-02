Методы и техники самоуспокоения: как бороться со стрессом

Жизнь современного человека в условиях постоянной информационной нагрузки ежедневно подвергается стрессу. Некоторые игнорируют его симптомы, а некоторые успешно борются с этим психологическим недугом с помощью методов самоуспокоения, сообщает Креатив.

Метод 1: определяем масштаб стрессового фактора

Заниматься самоуспокоением стоит только после того, как будут выявлены причины тревоги. Прежде, чем начать переживать, необходимо остановиться и проанализировать ситуацию. В основном, факторы, вызывающие нервозное состояние разделяют на три категории:

Неподдающиеся изменениям

Это недовольство работой местного самоуправления, политикой, системой налогообложения, климатические условия, характеры и поведение других людей - находятся вне зоны нашего вмешательства. Испытывать негативные чувства из-за таких масштабных проблем, на которые невозможно повлиять, не имеет смысла.

Управляемые

Это события и явления, которые человек может изменить в ту или иную сторону также оказывают влияние на психологическое состояние. В данном случае необходимо понимать, что ситуация целиком и полностью находится «в наших руках» и вся ответственность за совершаемое лежит на нас. Допускаемые ошибки могут стать хорошей почвой для выводов о том, как не совершать подобное в будущем.

Несуществующие поводы

Такими могут являться мысли о будущем, подозрения окружающих в нехороших поступках без явных на то намеков и доказательств, создание ссоры и скандалов на пустом месте, самобичевание, сомнения в правильности и успешности своих действий.

Анализируйте, к какой категории относится раздражитель, чтобы сделать верные выводы и предпринять какие-либо действия в самоуспокоении. В случае, если фактор, вызывающий стресс, неподвластен вам, достаточно просто успокоится и проигнорировать его. Если же ситуация попадает под ваше управление – старайтесь тщательно обдумывать, что предпринимать в этом случае. А несуществующие поводы для погружения в состояние негатива и напряжения, которые вы так старательно изыскивали «из воздуха», необходимо также кропотливо избегать и уничтожать на стадии их формирования.

Метод 2: мысленное представление решения

Профессиональные психологи, специалисты в области терапии стресса, предлагают в подробностях мысленно представлять, как избавиться от раздражающих факторов. С помощью такой нехитрой техники, которой можно заниматься где и когда угодно, можно значительно снизить уровень нервного возбуждения, отвлечься от негативных мыслей, переводя их в мирное русло.

Но для получения эффекта самоуспокоения необходимо соблюдать несколько условий:

Находиться в одиночестве и тишине. Максимально расслабляться. Полностью отвлекаться от негативных влияний стрессовой ситуации. Не бояться фантазировать и придумывать самые невероятные пути решения создавшейся проблемы.

Полное отключение от реального времени и погружение в свои собственные мысли помогут поднять настроение и придадут силы для борьбы со стрессом. Даже если момент переживания стресса еще не наступил, но вы чувствуете, что становитесь раздражительнее или печальнее – попробуйте представлять что-нибудь хорошее и результат не заставит себя ждать.

Метод 3: самоуспокоение через отдых и расслабление

Если проблема застала врасплох – есть отличное решение, не требующее специальной подготовки и знаний. При возникновении нервного напряжения рекомендуется:

Изображать перед зеркалом улыбку или смешные гримасы. Принимать максимально удобные позы, чтобы расслабиться не только морально и физически. Трансформировать негативную энергию в созидательную: уборка, занятия спортом, рукоделие или любимое хобби помогут снять напряжение, отвлечь и даже найти выход из сложившейся ситуации. При трудностях сдерживания негатива – выплескивайте его на бумагу. Пишите, не стесняясь собственных мыслей, выкладывая все сокрытые в душе тайны и заметите, что спустя какое-то время вам стало действительно легче.

Помимо прочего, можно устроить сеанс разговора с самим собой или же с близким родственником, другом. Неспешная прогулка по городу, прослушивание любимой музыки, шопинг, посещение музеев или концертов, spa-салоны с релакс-процедурами избавят от переживаний всего лишь за несколько часов.

Помните, что самое главное в стрессовой ситуации – не уходить в нее с головой, не паниковать и не опускать руки. Любая проблема решаема, стоит только составить правильный план действий.