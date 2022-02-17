Блины на молоке: 3 рецепта на Масленицу
В этом году Масленица начнется 28 февраля. На протяжении недели будем печь и угощаться блинами. Ниже найдете 3 рецепта блинов на молоке, все они разные и блины получаются очень вкусными, пишет Ирина Маслова, Сегодня.
Важно: если вы используете миксер при замесе теста, добавляйте муку в молоко постепенно. Если замешиваете с помощью венчика, то добавляйте молоко в муку, постоянно размешивая и доводя до нужной консистенции. Так вы избежите комочков в тесте.
Блины на молоке с дырочками
Время приготовления: 40 минут
Ингредиенты:
- Молоко – 500 мл
- Яйцо – 3 шт.
- Мука – 4-5 ст. л
- Крахмал – 4 ст. л.
- Растительное масло – 1 ст. л.
- Сахар – 1,5 ст. л.
- Соль – щепотка
- Растительное масло – для жарки
Способ приготовления:
- Яйца растереть с сахаром, добавить молоко, растительное масло и перемешать.
- Добавить просеянную муку, крахмал и соль. Перемешать венчиком, чтобы получилось однородное жидкое тесто.
- Выпекать тонкие блины на раскаленной сковороде, смазанной маслом, на среднем огне.
- Блинчики можно смазывать сливочным маслом, когда вы будете перекладывать их на тарелку.
- Подавать блины с любыми начинками на свой вкус.
Дрожжевые блины на молоке
Время приготовления: 1.5 часа
Ингредиенты:
- Свежие дрожжи – 20 г
- Сахар – 3 ч. л.
- Молоко – 1 л
- Мука – 550–600 г
- Яйца – 2 шт.
- Щепотка соли
- Растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Растереть дрожжи с 1 ч. л. сахара до состояния кашицы.
- Добавить 240 мл теплого молока и 1 ст. л. муки, размешать и оставить до появления пузырей.
- Отделить желтки от белков.
- В миску с дрожжами влить оставшееся молоко, добавить сахар, соль, желтки и хорошо размешать.
- Постепенно всыпая просеянную муку, замесить тесто консистенции сметаны. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30–60 минут до увеличения объема вдвое.
- В подошедшее тесто добавить растительное масло.
- Белки взбить в пену и аккуратно ввести в тесто лопаткой.
- Выпекать на разогретой сковороде, смазав ее растительным маслом только перед первым блином.
Блины на молоке без яиц
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- Мука – 200 г
- Молоко – 550 мл
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л. или по вкусу
- Соль – щепотка
- Пекарский порошок – 5 г
Способ приготовления:
- В молоко комнатной температуры постепенно всыпать муку, перемешать. Должно получиться тесто консистенции густых сливок.
- Добавить пекарский порошок, соль и сахар. Еще раз хорошо перемешать и отставить в сторону на 30 минут. Если вы увидели, что тесто немного загустело, влить немного теплой воды и хорошо перемешать.
- Перед выпечкой добавить растительное масло и еще раз перемешать.
- На разогретую сковороду, смазанную маслом, налить тонким слоем тесто. Обжарить с двух сторон. При желании можно смазать готовые блины сливочным маслом.