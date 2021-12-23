Причины боли в груди, о которых должна знать женщина

Боль в груди – это совсем не весело, она может возникнуть из ниоткуда, и, если вы не знаете, что у вас есть определенное состояние, которое вызывает приступы, может быть трудно определить причину. По данным исследований, боли в области груди могут проявляться во многих формах и с разной степенью интенсивности: иногда они могут ощущаться как легкая боль, а иногда словно у вас нож зажат в грудной клетке, сообщает Greatpicture.

К счастью, боли в груди не всегда указывают на серьезную проблему. Вот список из пяти необычных вещей, которые могут вызывать боль и стеснение в груди, в зависимости от степени тяжести. Однако важно помнить, что боль в груди может указывать на проблему, угрожающую жизни; если вы испытываете боль или стеснение в груди, немедленно обратитесь за помощью.

5 причин боли в груди, о которых должна знать каждая женщина.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это состояние, при котором кислота из желудка поднимается вверх в пищевод или в трубку, соединяющую ваш рот и желудок. Когда это происходит, слизистая оболочка пищевода раздражается, и вы можете испытывать боль в груди. Большинство людей время от времени испытывают кислотный рефлюкс. Однако, если у вас ГЭРБ, вы можете страдать от легких до умеренных симптомов до двух раз в неделю.

Помимо болей в груди, другие общие признаки ГЭРБ включают изжогу, затрудненное глотание, срыгивание пищи или кислой жидкости и ощущение комка в горле. При наличии серьезных симптомов следует обратиться к врачу, поскольку для облегчения дискомфорта могут быть прописаны определенные лекарства.

Астма

Мы знаем, что астма вызывает раздражение легких, но знаете ли вы, что она также может быть причиной боли в груди? Если у вас астма, ваши дыхательные пути сужаются и накапливается излишняя слизь. Это сужение затрудняет дыхание и может вызвать кашель, хрипы, одышку … и боль в грудной клетке.

Некоторые люди, страдающие астмой, испытывают более тяжелые или более частые симптомы, чем другие. Хотя это невозможно вылечить, ими можно управлять. Если вы считаете, что ваши симптомы могут ухудшаться, обязательно немедленно обратитесь за помощью, возможно вам даже потребуется неотложная помощь.

Панические атаки

Если вы страдаете от беспокойства, панические атаки могут быть причиной боли в груди. Согласно Американской ассоциации тревожности и депрессии, паническая атака – это внезапное возникновение сильного страха или дискомфорта. Она достигает своего пика в течение нескольких минут, и когда это происходит, то это может сопровождаться физическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, потливость, дрожь и боль в груди.

Важно помнить, что приступы паники вполне реальны и заслуживают серьезного внимания. Они могут появиться из ниоткуда и могут быть очень пугающими, особенно если вам не поставили правильный диагноз. Если вы думаете, что страдаете от панических атак, обсудите свои симптомы и доступные методы лечения со своим лечащим врачом.

Опоясывающий лишай.

Если в прошлом вы когда-либо болели ветряной оспой, у вас может быть риск развития опоясывающего лишая и это также может вызвать боль в грудной клетке. Опоясывающий лишай вызван реактивацией вируса ветряной оспы, того который собственно и вызвал у вас ветряную оспу. Инфекция проявляется снова в виде болезненной сыпи, обычно в виде полосы волдырей, которая обвивает одну сторону туловища.

Хотя опоясывающий лишай не опасен для жизни, он может доставлять большой дискомфорт и боль. Наряду с видимой сыпью и болью в груди вы можете почувствовать зуд, покалывание или жжение на коже. Обратитесь к своему лечащему врачу, если вы болели ветряной оспой и испытываете симптомы инфекции.

Легочная гипертензия

Если у вас легочная гипертензия, вы страдаете от высокого кровяного давления, которое влияет на артерии в легких и на правую часть сердца. В этом состоянии крошечные артерии в легких сужаются или блокируются, что затрудняет прохождение крови через них.

В отличие от некоторых менее серьезных причин болей в груди, легочная гипертензия может быть опасной для жизни и может постепенно ухудшаться.

Другие общие симптомы включают одышку, усталость и отеки в лодыжках и ногах. Губы и кожа также могут стать голубоватыми. Хотя некоторые формы легочной гипертензии неизлечимы, вы можете пройти курс лечения, чтобы уменьшить симптомы.