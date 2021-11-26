Какие жиры необходимы для здорового организма

Диетологи заявляют, что жиры необходимы для здорового организма. Эксперты рассказали о продуктах, которые нужно добавить в рацион. Недостаток жиров в организме может негативно сказаться на состоянии организма в целом, информирует Ukr.Media, сообщает UkrMedia.

Польза и вред продуктов с жирами

Каждый специалист отмечает, что употребление трансжиров и продуктов с высокой степенью переработки негативно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Основная категория продуктов, в которых большое количество трансжиров - еда быстрого приготовления. К такому типу также относятся продукты:

любая выпечка;

магазинный майонез

маргарин;

готовые кубики с бульоном.

Эксперты отмечают, что кроме вредных трансжиров также есть насыщенные жиры. Они могут находиться в естественных продуктах, таких как красное мясо, сливочное масло и коровье молоко, и негативно влиять на работу сердечно-сосудистой системы. Однако исключать такие продукты из рациона нельзя - они помогают хорошо усваивать пищу.

К еще одной группе относятся ненасыщенные жиры, которые можно разделить на мононенасыщенные и полиненасыщенные. Данный вид положительно влияет на организм: диетологи рекомендуют во время похудения употреблять продукты именно с этими жирами.

Признаки того, что в организме имеется дефицит жиров

Человек постоянно мерзнет

Если человек постоянно чувствует, что ему холодно, но при этом никак не может согреться, то организм требует больше жиров. Они не только защищают от переохлаждения - жиры помогают поддерживать правильный теплообмен.

Боль в суставах рук и ног

Употребление продуктов с жирами помогает уменьшить воспаление в суставах рук и ног. Если человек страдает из-за такой проблемы, в его рацион следует добавить больше жирной рыбы и орехов.

Трудно сосредоточиться на работе и постоянное чувство усталости

Дефицит жиров в организме негативно влияет на функции мозга, такие как память, мышление и т. д. Эксперты рекомендуют добавить в рацион людей, страдающих через данную проблему, жирные кислоты Омега-3.

Выпадение волос и сухость кожи после контакта с водой

Омега-3 - необходимый элемент, который поддерживает нормальное состояние кожи, волос и ногтей. При нарушении работы сальных желез можно заметить выпадение волос и сухость дермы.

Постоянное чувство голода

Если человек не наедается и постоянно хочет есть, то это говорит о нехватке полезных жиров в организме. Один из вариантов сытного ужина - стейк из лосося с имбирным соусом и овощами, запеченными в духовке.