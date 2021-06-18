Выбор лучшей подушки для сна: советы и рекомендации

Сон является важной частью жизни человека, а для того, чтобы он получился еще и полноценным, важно правильно подобрать аксессуары для него. Особое внимание люди уделяют матрасам, и это правильно, но не следует забывать и о подушках. Правильное положение головы во время отдыха не пережимает сосуды, позволяя крови циркулировать и снабжать мозг кислородом, что, в свою очередь, влияет на состояние человека после сна, сообщает Выборок.

На прилавках магазинов, можно встретить огромное количество разных подушек, но все они делятся на два вида: ортопедические и классические. Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при выборе.

На что обратить внимание при выборе

Определившись с тем какая будет подушка ортопедическая или классическая, далее следует обратить внимание на некоторые параметры:

наполнитель, натуральный или искусственный. При отсутствии аллергии можно выбирать из натуральных, таких как пух, шерсть, гречка и многое другое, а если она есть, то всегда можно выбрать из моделей, наполненных синтетическими волокнами;

внешний вид, точнее форму изделия: это может быть валик, квадрат, прямоугольник;

размеры: как правило, для детского возраста производят модели меньших параметров;

чехол продукции: он может быть также изготовлен из натуральных или искусственных материалов. Выбирать следует плотную ткань, таким образом набивка не будет вылезать наружу;

высота изделия: подбирается таким образом, чтобы спина и шейный отдел получали необходимую поддержку, а изгиб позвоночника был максимально естественным;

жесткость, в данном случае изделие подбирается так, чтобы чувствовалась упругость, но при этом голова должна находится примерно на одинаковом с телом уровне. Рекомендуют выбирать данный аксессуар в соответствии с любимыми позами для сна, например, те кто чаще всего спит на боку должны отдать предпочтение более твердым подушкам, если на спине, то прекрасно подойдут изделия со средней жесткостью.

Высота и жесткость — это два основных критерия, которым стоит уделить наибольшее внимание, так как они играют основную роль в качестве сна. Нужно помнить, что не правильное положение головы приводит к напряжению мышц шеи и спины, к головным болям, вызванным нарушением кровообращения.

Виды подушек

На прилавках магазинов, можно встретить огромное количество разных подушек, но все они делятся на два вида:

ортопедические;

классические.

Каждый из видов имеет свои плюсы и минусы, которые стоит учитывать при выборе.

Ортопедические

Подушки данного типа, считаются более комфортными, так как положение шеи и головы фиксируется на определенном уровне и положении. Покупателям на выбор предоставляют несколько форм изделия, наиболее распространенная — это в виде валика, но есть еще в форме прямоугольника с определенной выемкой для головы, такие углубления не позволяют деформироваться позвоночнику в шейном отделе. Специальный двухслойный наполнитель, который входит в состав таких изделий, позволяет запоминать последнюю позу спящего и фиксирует положение головы. Ортопедических моделей много, но стоит быть осторожными при выборе, так как часто встречаются подделки. Нередко компании-производители вместо двух слоев ортопедического наполнителя применяют только один, такие изделия не следует использовать лицам, у которых есть травмы или заболевания шеи, а также остеохондроз и смещение позвонков.

Достоинства:

как правило, такие модели не провоцируют аллергию;

присутствует функция сохранения памяти;

не нарушают кровообращения в сосудах;

хорошо поддерживает шею и голову в нужном положении.

Недостатки:

форма не меняется;

требует привыкания, что не подойдет лицам страдающим бессонницей;

очень много подделок;

стоимость высокая;

неправильно подобранный бортик, вызовет дискомфорт и возможно боли.

Классические

Одни из самых распространенных видов — это классические, они одновременно включают в себя и упругость и мягкость, что делает их такими популярными. Выпускаются в форме квадрата и прямоугольника, различных размеров. Наполнители таких аксессуаров, могут быть синтетическими или натуральными.

Достоинства:

не давит на шейный отдел, делая отдых комфортным;

возможно подобрать нужную высоту, форму, размер;

существует множество наполнителей;

всегда можно выбрать подходящую по стоимости.

Недостатки:

натуральный наполнитель, может вызвать аллергическую реакцию;

искусственный плохо пропускает воздух, и голова потеет.

Также следует знать, что для натуральных наполнителей установлен период годности, и они требуют определенного ухода.

Наполнители

От того, чем будет наполнена подушка, зависит то, какой мягкости, упругости она будет, а также срок ее службы. Существуют набивки натуральные, которые подразделяют компоненты растительного или животного происхождения, и синтетические.

Натуральные

Итак, к натуральным составляющим относятся все, что имеет естественное происхождение:

Пух, данный материал использовался еще с давних пор, он хорошо попускает воздух и экологически чист, прекрасно сохраняет тепло и быстро восстанавливает изначальную форму. Такие аксессуары можно стирать, но после этого необходимо тщательно их просушить, так как может начаться процесс гниения или заведутся паразиты. В качестве наполнителя вступает перо домашних птиц, срок годности составляет порядка пяти лет.

Овечья шерсть, делает подушки мягкими и теплыми, а также она содержит вещество — ланолин, которое благоприятно воздействует на заболевания дыхательных путей, головные боли, в том числе и мигрени. Но такие изделия не рекомендованы людям склонным к аллергиям, требуют тщательного уходя, стирки, сушки при 30 градусах, тщательной сушки и регулярного проветривания. Со временем изделие деформируется и теряет упругость, соответственно подлежит замене.

Бамбуковое волокно, данный наполнитель сталь очень популярным за последнее время, связано это с тем, что он не вызывает аллергии, так как добывается экологически чистым путем, при котором вредные вещества не выделяются. Также в нем содержится зеленый пектин, который полезен для кожи. Продукция с таким наполнителем имеет разную жесткость, хорошо впитывает влагу и передает тепло. Выбирая такие модели, следует обратить внимание на их состав, в нем должно быть не меньше 60% волокна. Их можно стирать, так как волокна не скатываются, даже при стирке в стиральной машине. Но стоимость на такие изделия может быть высоковатой.

Синтетика

Среди синтетических, то есть искусственных наполнителей можно встретить довольно большой выбор:

Синтепон, легкий и воздушный материал, который делает изделие мягким и упругим, но имеет свойство впитывать влагу, после чего теряет свою форму безвозвратно. При создании данного наполнителя используют температурное склеивание волокнистых частей, но некоторые производители используют клей, что делает изделие непригодным для использования и даже опасным.

Полиэстер, довольно мягкий и легкий, не впитывающий влагу наполнитель, а также подушки с таким составом не сохраняют посторонних запахов, держат тепло, отталкивают пыль и могут прослужить владельцам долгую службу. Одним из минусов является то, что со временем составляющие компоненты могут вылезать наружу, в таких случаях достаточно приобрести новый наперник, и подобные модели не очень подходят для жаркого времени года, так как голова будет потеть во время сна, а полиэстер не впитывает влагу.

Холлофайбер — материал, обладающий хорошей упругостью, которую сохраняет довольно долгое время. Со временем внешний вид теряется, но, чтобы его вернуть, достаточно хорошенько встряхнуть подушку. Что касается минусов, то они такие же, как и у полиэстера.

Комфорель представляет собой упругие шарики, изготовленные из прочных и очень тоненьких волокон. Такой состав не впитывает посторонние запахи и относится к гипоаллергенному, подушки можно стирать в машинке они не теряют внешний вид и форму. Составляющие компоненты данного вида относятся к самым долговечным и при этом имеют довольно невысокую стоимость в сравнении с натуральными.

Латекс, материал, который производят из вспененного каучука он получается пружинистым, мягким, обладает антибактериальными и ортопедическими свойствами, а самое главное, что срок службы таких изделий достигает 20 лет.

Материалы синтетического производства отличаются доступной ценой, они удобные в использовании, легко стираются и не требуют дополнительного ухода. Но некоторые плохо впитывают влагу и не подходят для использования в жаркое время года и тем людям, которые склонны к повышенной потливости.