Как избежать проблем со слухом: рекомендации МОЗ

В Минздраве напомнили о риске потери слуха и рассказали пять способов, которые помогут защитить его, сообщает Страна.ua.

"По статистике ВОЗ, каждый десятый человек в мире теряет слух. У части людей, которые имеют нарушения слуха, причинами состояния генетические факторы, осложнения во время беременности или инфекционные заболевания. Другая часть людей находится в группе риска из-за того, что часто слушает громкую музыку в наушниках или посещает шумные места", - рассказали в ЦОЗ.

Там напомнили, что слух стоит проверять регулярно - каждый год или когда вы заметили резкое снижение слуха. Также в Минздраве советуют посетить своего семейного врача или сразу оториноларинголога (ЛОР) и пройти тест на проверку слуха - аудиограмму.

Помимо этого, представители МОЗ рассказали, как защитить свой слух от снижения: