Аппетитные маринованные шампиньоны по-домашнему

Все любят вкусные маринованные грибочки! Такая аппетитная закуска всегда желанна на любом праздничном столе. А мариновать их дома можно просто и быстро, сообщает Коллекция Рецептов.

Если не учитывать время настаивания грибочков, то на их приготовление у вас уйдет буквально 15 минут! Прелесть этой закуски в том, что ее можно приготовить задолго до праздничного застолья, хоть за неделю, но имейте в виду, что грибы получаются настолько вкусные, что могут и не дожить до назначенного времени! Через сутки маринованные грибы полностью готовы к подаче на стол, но чем дольше они находятся в маринаде, тем вкуснее становятся!

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