Несколько продуктов, благодаря которым почки работают лучше

Здоровые почки уравновешивают минеральный баланс тела, прежде всего, соли и калия. Благодаря их функционированию сохраняются полезные питательные вещества и выбрасываются отходы с мочой, вырабатываются гормоны, влияющие на работу других органов. Людям с проблемами почек врачи рекомендуют избегать употребления обработанных продуктов, сообщает UkrMedia.

Говоря о питании, что помогает поддерживать здоровое функционирование почек, снижает риск их повреждений, специалисты рассказали, какие продукты должны быть в рационе.

Вода

Клетки тела используют воду для транспортировки токсинов в кровоток. Эта кровь проходит через почки, а затем организм использует воду, чтобы отфильтровать токсины и создать мочу, которая выводит их из организма. Вот почему для хорошей формы почек важно потреблять достаточно чистой воды, не содержащей соли и сахара.

В то же время специалисты отмечают, что при наличии определенных заболеваний почек врач должен определять, какое количество воды и белка следует потреблять каждый день.

Яблоки

Они являются хорошим источником пектина - растворимой клетчатки, которая помогает снижать уровень холестерина и глюкозы, а также антиоксидантов. Этот фрукт очень полезен для почек: он помогает улучшить функционирование кровеносной системы и кровоснабжения парного органа.

Рыба

Жирные кислоты омега-3 являются незаменимыми питательными веществами, которые наш организм не может производить самостоятельно. Жирная рыба, обитающая в холодной воде, является их отличным природным источником. Жиры омега-3 способствуют снижению кровяного давления, снижают риск повреждения почек.

Клюква

Эта ягода известна своей защитным действием от инфекций мочевого пузыря. Ее компоненты предотвращают прилипание бактерий к стенке мочевого пузыря. Таким образом клюква улучшает и здоровье почек.

Осторожнее с продуктами, содержащими фосфор!

Люди с больными почками должны контролировать содержание фосфора и калия в продуктах и есть их меньше. К продуктам с низким содержанием фосфора относятся свежие фрукты и овощи, хлеб, макаронные изделия, рис, кукуруза. Высоким содержанием фосфора отличаются мясо, птица, овсяные хлопья, молочные продукты, бобовые, консервы, Кола.

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