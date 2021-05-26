Топ-7 продуктов для уверенной походки и крепких связок

Для чего нужны связки и где они располагаются? Какими способами можно укреплять связки? Какие продукты окажут сильное укрепляющее воздействие на них?

Частью опорно-двигательного аппарата человека являются связки. Для чего нужны связки и где они располагаются? Связки представляют собой плотные образования из соединительной ткани, которые способствуют фиксации костей между собой. Они образуют суставную сумку и выполняют функцию поддерживания сустава и возможности свободного движения.

Что может случиться со связками? Связки могут истончаться, возможно воспаление связок (лигаментит), разрывы вследствие травм. Воспаления могут возникать при инфекционных заболеваниях, обменных нарушениях, после значительных физических нагрузок. Для оптимального функционирования суставов связки должны всегда находиться в максимально функциональном состоянии. Какими способами можно укреплять связки?

, сообщает Здоровье и Долголетие.