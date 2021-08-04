Картофель по-королевски запеченный с мясом
Простое сытное блюдо - и на праздничный стол, и просто на обед. С пылу с жару из духовки представляем картофель по-королевски — блюдо из простых ингредиентов, но, поверьте, бесподобного вкуса. Сытный ужин выходного дня, эффектное горячее для праздничного стола — это угощение всегда ко двору, сообщает Вкусная минутка .
Мясо для блюда — не обязательно строго свинина. Подойдет и говядина, и индюшатина, и курица. Пересушить ничего не удастся, так как мясо будет готовиться под шубой, сочной и ароматной. Вкус получится интереснее, если для смазывания мяса использовать не обычную пастообразную горчицу, а в зернах.
Ингредиенты
- Картофель – 5-6 шт. ( 800 г)
- Куриная грудка - 400 г
- Лук – 1 шт.
- Сыр твердый – 80 г
- Перец сладкий
- Майонез - 2 ст.л
- Масло сливочное - 100 г
- Кетчуп - 2 ст.л
- Соль, перец – по вкусу
- Горчица в зернах – 1 ст.л.
- Чеснок – по желанию
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