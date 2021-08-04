Картофель по-королевски запеченный с мясом

Простое сытное блюдо - и на праздничный стол, и просто на обед. С пылу с жару из духовки представляем картофель по-королевски — блюдо из простых ингредиентов, но, поверьте, бесподобного вкуса. Сытный ужин выходного дня, эффектное горячее для праздничного стола — это угощение всегда ко двору, сообщает Вкусная минутка .

Мясо для блюда — не обязательно строго свинина. Подойдет и говядина, и индюшатина, и курица. Пересушить ничего не удастся, так как мясо будет готовиться под шубой, сочной и ароматной. Вкус получится интереснее, если для смазывания мяса использовать не обычную пастообразную горчицу, а в зернах.

Ингредиенты

Картофель – 5-6 шт. ( 800 г)

Куриная грудка - 400 г

Лук – 1 шт.

Сыр твердый – 80 г

Перец сладкий

Майонез - 2 ст.л

Масло сливочное - 100 г

Кетчуп - 2 ст.л

Соль, перец – по вкусу

Горчица в зернах – 1 ст.л.

Чеснок – по желанию

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