Картофель по-королевски запеченный с мясом

Картофель по-королевски запеченный с мясом

Простое сытное блюдо - и на праздничный стол, и просто на обед. С пылу с жару из духовки представляем картофель по-королевски — блюдо из простых ингредиентов, но, поверьте, бесподобного вкуса. Сытный ужин выходного дня, эффектное горячее для праздничного стола — это угощение всегда ко двору, сообщает Вкусная минутка .

Мясо для блюда — не обязательно строго свинина. Подойдет и говядина, и индюшатина, и курица. Пересушить ничего не удастся, так как мясо будет готовиться под шубой, сочной и ароматной. Вкус получится интереснее, если для смазывания мяса использовать не обычную пастообразную горчицу, а в зернах.

Ингредиенты

  • Картофель – 5-6 шт. ( 800 г)
  • Куриная грудка - 400 г
  • Лук – 1 шт.
  • Сыр твердый – 80 г
  • Перец сладкий
  • Майонез - 2 ст.л
  • Масло сливочное - 100 г
  • Кетчуп - 2 ст.л
  • Соль, перец – по вкусу
  • Горчица в зернах – 1 ст.л.
  • Чеснок – по желанию

Смотрите более подробно в видео.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics