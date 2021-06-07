Модные солнцезащитные очки 2021

Модные солнцезащитные очки 2021

Подобрать солнцезащитные очки бывает непросто, а значит, поиск лучше начать заранее, чтобы не оказаться без столь важного аксессуара, когда солнце уже будет нещадно палить, сообщает Spletnik.

Главные тренды 2021, которые были представлены на подиумах.

1.Авиаторы

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Показ Versace

Нестареющая классика и в этом сезоне выручит всех нерешительных модников. Такая оправа уже давно зарекомендовала себя как универсальная, округлые формы особенно подходят тем, кто хочет сгладить острые черты лица. Очки-авиаторы уместны практически в любом образе: их смело можно захватить и на деловую встречу, и на пляж.

20210226-rayban2.JPG Ray-Ban

Для более формальных поводов можно выбрать самый классический вариант с темными стеклами, ну а для вечеринок уместны варианты с цветными.

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Michael Kors

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Cartier Eyewear

2. Полумесяцы

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Показ Fendi

Форма полумесяца в последнее время то и дело обыгрывается дизайнерами. Француженка Марин Серр сделала их фирменным знаком своей марки, в тренде сейчас и сумки-полумесяцы. Так что если вы любите тщательно подбирать аксессуары друг к другу, то лучшей пары к такой сумке не найти.

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Saint Laurent

3. Крупные формы

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Gucci

Эксперты уже давно предрекают, что, когда все ограничения окончательно снимут, желание людей наряжаться примет прямо-таки угрожающие формы. В ход пойдут самые смелые фасоны, самые сверкающие блестки и самые яркие цвета. Завершать это буйство моды, конечно, надо и самыми большими очками.

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Kaleos

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Ray-Ban

4. Футуризм

Будущее — неиссякаемый источник вдохновения для моды на протяжении уже многих десятилетий. Необычные крупные оправы и стекла с напылением — легкий способ добавить новизны в своей образ без радикальных перемен.

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Показ Bottega Veneta

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Prada

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Chanel

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Mykita

5. Прямоугольные очки в эффектной оправе

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Показ Miu Miu

Это любимая форма оправы многих знаменитостей и постоянных участниц модных хроник. Так что присоединяться к тренду можно смело — он уже одобрен такими звездами, как Ирина Шейк, Белла Хадид, Рианна и Кендалл Дженнер. В моде сейчас как лаконичные варианты, так и более смелые, например, очки в толстой цветной оправе.

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Aperçu Eyewear

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