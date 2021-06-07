Модные солнцезащитные очки 2021

Подобрать солнцезащитные очки бывает непросто, а значит, поиск лучше начать заранее, чтобы не оказаться без столь важного аксессуара, когда солнце уже будет нещадно палить, сообщает Spletnik.

Главные тренды 2021, которые были представлены на подиумах.

1.Авиаторы

Показ Versace

Нестареющая классика и в этом сезоне выручит всех нерешительных модников. Такая оправа уже давно зарекомендовала себя как универсальная, округлые формы особенно подходят тем, кто хочет сгладить острые черты лица. Очки-авиаторы уместны практически в любом образе: их смело можно захватить и на деловую встречу, и на пляж.

Ray-Ban

Для более формальных поводов можно выбрать самый классический вариант с темными стеклами, ну а для вечеринок уместны варианты с цветными.

Michael Kors

Cartier Eyewear

2. Полумесяцы

Показ Fendi

Форма полумесяца в последнее время то и дело обыгрывается дизайнерами. Француженка Марин Серр сделала их фирменным знаком своей марки, в тренде сейчас и сумки-полумесяцы. Так что если вы любите тщательно подбирать аксессуары друг к другу, то лучшей пары к такой сумке не найти.

Saint Laurent

3. Крупные формы

Gucci

Эксперты уже давно предрекают, что, когда все ограничения окончательно снимут, желание людей наряжаться примет прямо-таки угрожающие формы. В ход пойдут самые смелые фасоны, самые сверкающие блестки и самые яркие цвета. Завершать это буйство моды, конечно, надо и самыми большими очками.

Kaleos

Ray-Ban

4. Футуризм

Будущее — неиссякаемый источник вдохновения для моды на протяжении уже многих десятилетий. Необычные крупные оправы и стекла с напылением — легкий способ добавить новизны в своей образ без радикальных перемен.

Показ Bottega Veneta

Prada

Chanel

Mykita

5. Прямоугольные очки в эффектной оправе

Показ Miu Miu

Это любимая форма оправы многих знаменитостей и постоянных участниц модных хроник. Так что присоединяться к тренду можно смело — он уже одобрен такими звездами, как Ирина Шейк, Белла Хадид, Рианна и Кендалл Дженнер. В моде сейчас как лаконичные варианты, так и более смелые, например, очки в толстой цветной оправе.

Aperçu Eyewear