Топ эффективных правил от диетолога: как худеть после 40

На своей странице в социальной сети диетолог рассказала о том, почему 40 лет считаются «опасным» возрастом для фигуры женщины. Для того, чтобы похудеть после 40 лет диетолог в первую очередь рекомендует включить в рацион продукты, в составе которых находятся Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, сообщает Clutch.

«К 40 годам меняется гормональный фон, и организму не требуется столько же энергии, как раньше. Потребляя то же самое количество калорий, женщина рискует набрать вес», - пояснила Елена Кален.

«Жирная рыба, брокколи, цветная капуста, орехи, авокадо нормализуют метаболизм, улучшат работу желудочно-кишечного тракта и поспособствуют выведению плохого холестерина из организма», - сообщила диетолог.

Эксперт добавила, что голодать не стоит, поскольку этот стресс для организма обернется еще большим набором веса.

Чтобы похудеть, следует придерживаться трех простых правил:

спать не меньше семи часов в сутки,

регулярно ходить пешком на свежем воздухе,

пить достаточное количество чистой воды.

Екатерина Марченко