Чем можно заменить кофе: 5 полезных альтернатив

Пить или не пить кофе – этот вопрос задает себе каждый, кто внимательно следит за своим здоровьем. Отказываться от кофе – не обязательно, просто важно знать, сколько и в какое время его пить. Но чем, все-таки, можно заменить кофе, если у вас возникла такая необходимость, сообщает Сегодня.

Если вы ищете здоровую альтернативу кофе, стоит попробовать следующие напитки:

Кофе из цикория

Фото: instagram.com/kuznetsovasvetdana/

По вкусу он очень похож на кофе, но не содержит кофеина. Это также богатый источник инулина. Данная растворимая клетчатка может способствовать пищеварению и поддерживать здоровье кишечника, способствуя росту полезных бактерий, в первую очередь – бифидобактерий и лактобацилл. Цикорий может обладать желчегонными свойствами, что полезно для переваривания жиров.

Заваривайте порошок цикория, как обычный кофе – в кофеварке с фильтром, френч-прессе или кофеварке эспрессо.

Чай матча

Чай матча сильно бодрит. Матча – это вид зеленого чая, который получают путем обработки паром, сушки и измельчения листьев растения Camellia sinensis в мелкий порошок. В отличие от завариваемого зеленого чая, вы потребляете весь лист. По этой причине вы получаете гораздо более концентрированный источник антиоксидантов.

Многие из предлагаемых преимуществ матча приписываются антиоксиданту EGCg. Например, исследования показывают, что регулярное употребление этого напитка может снизить риск высокого кровяного давления, ускорить процессы снижения веса и жировых отложений, а также снизить риск развития диабета второго типа.

Как приготовить чай матча?

Просейте 1-2 ч. л. порошка матча в керамическую посуду, используя мелкое сито

Добавьте горячую, но не кипящую воду – температура воды должна быть около 70-75° C

Медленно перемешайте, пока порошок не растворится, затем лучше взбить.

Чай готов, когда образуется легкая пена. Так же можно приготовить матча-латте. Для этого нужно смешать растворенный в горячей воде порошок матча с чашкой подогретого животного или растительного молока, а затем взбить в блендере. Поскольку вы потребляете цельный лист, матча обычно содержит больше кофеина, чем обычный сваренный зеленый чай, а иногда и больше, чем кофе.

Золотое молоко

Золотое молоко – это насыщенный заменитель кофе без кофеина. Этот теплый напиток содержит бодрящие специи, такие как имбирь, корица, куркума и черный перец. Другие распространенные добавки включают кардамон, ваниль и мед. Куркума не только придает напитку красивый золотистый цвет, но и обладает мощными противовоспалительными свойствами благодаря сильному химическому составу куркумина.

Как приготовить золотое молоко?

В кастрюле или турке смешайте 250 мл животного или растительного молока с 1/2 ч. л. молотой куркумы, 1/4 ч. л. корицы, 1/8 ч. л. имбиря и щепоткой черного перца

По желанию можно добавить мед по вкусу

Нагрейте смесь на слабом или среднем огне, часто помешивая, чтобы не подгорела.

Чай ройбуш

Ройбуш или красный чай – это напиток без кофеина, который появился в Южной Африке. В отличие от кофе и других чаев, в ройбуше мало таниновых антиоксидантов, но значительное количество других. У ройбуша более длительное время заваривания, чем у большинства сортов чая, и чрезмерное заваривание не приводит к горькому вкусу. Вместо этого ройбуш имеет слегка сладковатый фруктовый вкус.

Как приготовить чай ройбуш?

Заваривайте 1-1,5 ч. л. ройбуша с помощью чайного фильтра в течении 10 минут

По желанию можно добавить лимон и мед по вкусу

Советую попробовать легкий и вкусный латте с ройбушем как прекрасную альтернативу кофе

Ингредиенты:

1 чашка горячего чая ройбуш

1/2 стакана горячего растительного молока

щепотка корицы

по желанию: порошок имбиря, кайенский перец, стручки ванили по вкусу

Вылейте все ингредиенты в блендер и взбивайте до образования пены. Вылейте в чашку и сверху посыпьте корицей.

Натуральное какао

Вы можете использовать какао в качестве альтернативы кофе. Какао является одним из самых богатых природных источников антиоксидантов, а также является отличным источником магния, пищевых волокон, железа, цинка и калия.

В какао много флаваноидов, антиоксидантных соединений, которые способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы и, по-видимому, защищают от диабета 2 типа и снижения когнитивных функций. Какао также содержит химические вещества, улучшающие настроение.

Конечно, большинство людей употребляют какао в виде шоколада, который также содержит изрядное количество сахара, жира и калорий. С другой стороны, чашка сваренного какао содержит все эти полезные соединения без сахара или жира и практически без калорий (около 10 калорий на чашку).

Как приготовить какао?

Вы можете приготовить его, добавив порошок натурального какао в горячее натуральное или растительное молоко. Так же можно заваривать в кофейнике для френч-пресса. Чтобы извлечь максимум аромата, используйте кипящую воду. В летний период какао можно отлично пить в холодном виде, как прохладительный напиток.