Мы сами губим свой позвоночник: 7 привычек

Позвоночник – это основа нашего организма. В нем находится спинной мозг, который полностью контролирует нашу подвижность и нашу чувствительность, а также регулирует работу и внутренних органов. И сложности с нашим позвоночником неизбежно начинают влиять на работу всех органов нашего тела, сообщает Здоровый Образ.

Но мы, иногда того не подозревая, сами гробим наш позвоночник. Неправильные привычки, неправильный образ жизни губителен для него, и с годами это откладывается.

А какие это привычки, что необходимо исправить? В этом видео более подробно про основные вещи.