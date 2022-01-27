Важные для здоровья глаз продукты

Глаза нуждаются в получении питательных веществ не меньше, чем все другие части нашего тела. Они нужны для предотвращения катаракты, глаукомы и других проблем со зрением, сообщает Ukr.media.

Кале и листовая зелень

Зеленые листовые овощи являются источником лютеина и зеаксантина, связанные с витамином А и бета-каротином. Больше всего этих компонентов в капусте кале. Она поможет защитить ткани глаз от повреждений солнечным светом и снизить риск развития возрастных изменений зрения. Если вам сложно достать эту капусту, или вы не являетесь ее поклонником, можно обратиться к белокочанной капусте, брокколи, гороху, киви, красному винограду, желтой тыкве, апельсинам, кукурузе, папайи и фисташкам. При этом организму требуется жир для поглощения лютеина и зеаксантина, поэтому дополнительно нужно налегать на оливковое масло или авокадо.

Сладкий картофель

Бета-каротин придает этому овощу характерную желтоватую окраску. В организме человека бета-каротин превращается в витамин А, который предотвращает сухость глаз и куриную слепоту. Если вам не нравится сладкий картофель или батат, можно налегать на морковь и мускатный орех, а также шпинат и зеленую капусту. Источниками витамина А являются печень, молоко и яйца.

Клубника

В свежей сочной клубнике много витамина C - антиоксиданта, что помогает уменьшить риск развития катаракты. Также включайте в свой рацион и другие продукты, богатые этим витамином, например, цитрусовые, перец, брокколи и дыня.

Здоровые жиры

Жирные кислоты Омега-3 очень полезны для здоровья зрения. Отличным их источником является жирная рыба вроде лосося. Также к этим продуктам относятся грецкие орехи, в которых много полезного для глаз витамина Е, лен и семена чиа.